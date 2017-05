MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" (Magdeburg) zu Volkswagen

Die deutschen Autohersteller haben inzwischen begriffen, dass sie alternative Antriebe entwickeln müssen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch Volkswagen setzt auf Elektromobilität. Insofern wäre es hilfreich, wenn die Debatte um Antriebstechnologien künftig wieder sachlicher geführt werden würde. Ein Verbot von Dieselmotoren hätte nur zur Folge, dass der Ausstoß von Kohlendioxid sprunghaft steigt. Denn die meisten Dieselfahrer würden nicht auf Elektroautos, sondern auf Benziner umsteigen, die weitaus mehr klimaschädliche Gase ausstoßen. Elektroautos sind noch immer für die meisten Verbraucher zu teuer und zu unkomfortabel. Zudem mangelt es weiterhin an Elektrotankstellen. Die Politik wäre insofern gut beraten, mehr Geld in den Ausbau der Infrastruktur zu investieren, statt populistische Debatten zu führen. Diese schaden nämlich nicht nur den Unternehmen, sie gefährden auch Tausende Arbeitsplätze in der Autoindustrie./yyzz/DP/mis

