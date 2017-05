DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Malta als EU-Steuerparadies

Die EU müsste gewaltig an sich arbeiten, auch im ureigenen Interesse, will sie nicht länger als Dschungel wahrgenommen werden, in dem vor allem für die, die genug Geld haben, trotz aller Sonntagsreden immer noch sehr viel möglich ist. Ob das mit einem Kommissionspräsidenten Juncker, der selbst lange einer der obersten Hütchenspieler war, gelingen kann, ist bis zum Beweis des Gegenteils zumindest fraglich./yyzz/DP/mis

AXC0009 2017-05-11/05:35