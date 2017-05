MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Wahl in NRW

Dumm nur, dass auch Grüne und Liberale in Düsseldorf "no go"-Botschaften für Bündnisse ausgesendet haben: die Grünen für Jamaika, die FDP für die Ampel. Was in früheren Zeiten eines Drei-Parteien-Spektrums Ausweis für Verlässlichkeit war, nämlich klare Koalitionsaussagen, ist heutzutage in einem Sechs-Fraktionen-Parlament politisch unklug. Wer Dreierbündnisse von vornherein ausschließt, macht sich zum Geburtshelfer der unbeliebten Großen Koalition. Grüne wie Liberale sollten über ihren Schatten springen, um den Wählern so trostlose Perspektiven zu ersparen./yyzz/DP/mis

AXC0010 2017-05-11/05:35