HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" (Hamburg) zu Parteien im Wahlkampf

Die Frage ist jetzt, ob Politik und Eliten aus den Denkzetteln der letzten Monate gelernt haben oder ob sie nun gleich wieder in ihre alte Selbstgefälligkeit und Wurschtigkeit zurückfallen. Dazu zählt, Ängste der Bevölkerung als pathologische Symptomatik einer bemitleidenswerten Gruppe von Abgehängten und Hinterwäldlern anzusehen - augenfällig bei manchen Wahlkampfeinsätzen von Grünen und SPD. Man wolle weiter für eine "offene Gesellschaft" kämpfen, heißt es zum Beispiel. Das kommt bei vielen Leuten so an, als verstoße schon die Forderung nach einer regulierten Aufnahme oder der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber gegen die Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft./yyzz/DP/mis

AXC0011 2017-05-11/05:35