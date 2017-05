NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bundeswehr

Es klang gut, als die Ministerin gestern ankündigte, dass der 35 Jahre alte Traditionserlass (das Selbstverständnis der Soldaten betreffend) erneuert wird, dass in den Kasernen der Kult um Relikte aus der Zeit der Reichswehr beendet werden soll, dass die politische Bildung im Alltag endlich wieder mehr Bedeutung erhält. Mit anderen Worten: dass eine Leitkultur der Bundeswehr geschaffen wird. Die Frage ist nur, warum all diese notwendigen Schritte erst aus blanker Not (der Angst Ursula von der Leyens um ihren Posten) eingeleitet wurden - und nicht schon viel früher. Denn Hinweise gab es genug./yyzz/DP/mis

AXC0014 2017-05-11/05:35