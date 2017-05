DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" (Düsseldorf) zu FBI-Chef geschasst

Trump hat FBI-Chef James Comey angeblich gefeuert, weil der sich als unfähig erwiesen hat, die so genannte E-Mail-Affäre rund um Hillary Clinton richtig zu handhaben. Aber schon die Art, wie er ihn gefeuert hat, zeigt, dass etwas anderes dahinter steckt. Der Mann erfuhr, während er eine Rede vor FBI-Angestellten in Los Angeles hielt, dass er seinen Posten verloren hat, über die Medien. Außerdem sickerte gleich danach noch durch, dass Trump sich vor allem über Comeys Ermittlungen gegen ihn selber aufgeregt haben soll. So ist Donald Trump. Er hat ein Problem, er versucht, das Problem zu feuern. Aber das Problem feuert zurück. Der US-Präsident hat einfach die Nerven verloren./yyzz/DP/mis

