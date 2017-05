JENA (dpa-AFX) - Der neue Jenoptik -Vorstandschef Stefan Traeger legt am Donnerstag (10.00 Uhr) erstmals Geschäftszahlen für den Jenaer Technologiekonzern vor. Anfang Mai hatte Michael Mertin, der zehn Jahre an der Spitze des TecDax -Unternehmens stand, die Verantwortung an seinen Nachfolger übergeben. Traeger ist Physiker und kommt von der Schweizer Tecan Group. Mertin hatte sich mit guten Geschäftszahlen verabschiedet. Die Messlatte in diesem Jahr ist noch etwas höher gehängt: 2017 soll der Umsatz auf 720 bis 740 Millionen Euro steigen nach 685 Millionen im vergangenen Jahr. Der operative Gewinn soll ebenfalls wachsen. Er hatte 2016 bei 68,5 Millionen Euro gelegen./ro/DP/mis

