FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Leistungsbilanz 03/17 06:45 CH: Zurich Insurance Group Q1-Zahlen 07:00 D: Aareal Bank Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 D: Ströer Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: SMA Solar Q1-Zahlen 07:00 D: Deutsche Telekom Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Deutsche Post Q1-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 04/17 07:00 D: GFT Technologies Q1-Zahlen 07:00 D: Nordex Q1-Zahlen 07:00 D: TLG Immobilien Q1-Zahlen 07:00 D: Cewe Stiftung Q1-Zahlen 07:00 D: Lanxess Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 F: Credit Agricole Q1-Zahlen 07:00 I: Unicredit Q1-Zahlen 07:30 A: RHI Q1-Zahlen 07:30 A: OMV Q1-Zahlen 07:30 D: SGL Group Q1-Zahlen 07:30 D: Sixt Q1-Zahlen 07:30 D: Stada Q1-Zahlen (12.00 h Call) 07:30 D: Henkel Q1-Zahlen (10.30 h Call) 07:30 D: Dürr Q1-Zahlen (14.30 h Call) 07:30 D: Wacker Neuson Q1-Zahlen 07:30 D: MLP Q1-Zahlen 07:30 D: SLM Solutions Q1-Zahlen 07:30 D: Medigene Q1-Zahlen 07:30 E: Telefonica Q1-Zahlen 07:30 I: Assicurazioni Generali Q1-Zahlen 07:30 L: SAF Holland Q1-Zahlen 07:45 D: Jenoptik Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:45 DK: A.P. Moller-Maersk Q1-Zahlen 08:00 D: ProSiebenSat.1 Q1-Zahlen (8.15 h Call) 08:00 GB: BT Group Q1-Zahlen 08:00 L: RTL Group Q1-Zahlen 08:00 D: Schaeffler Q1-Zahlen 08:30 D: BayWa Q1-Zahlen 08:30 L: Senvion Q1-Zahlen 09:00 D: Carl Zeiss Call zu den Halbjahreszahlen 09:00 D: Bertelsmann Q1-Zahlen 10:00 D: Kion Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: BMW Hauptversammlung, München 10:00 D: Leoni Hauptversammlung, Nürnberg 10:00 D: Elmos Hauptversammlung, Dortmund 10:00 D: FMC Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 10:00 EU: EU-Kommission zur Frühjahrs-Konjunkturprognose EU-Kommissar Moscovoci stellt die Frühjahrsprognose 2017 zur Konjunkturentwicklung vor 10:30 GB: Industrieproduktion 03/17 10:30 GB: Handelsbilanz 03/17 10:30 D: Talanx Hauptversammlung, Hannover 10:30 D: adidas Hauptversammlung, Fürth 11:00 D: Comdirect Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Grenke Hauptversammlung, Bad-Baden 11:00 D: ifo-Weltwirtschaftsklima Q2/17 12:00 P: Verbraucherpreise 04/17 12:25 USA: Rede von Fed's Dudley in Mumbai 13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 14:00 NL: Philips Hauptversammlung 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 GB: Royal Bank of Scotland Group Hauptversammlung 17:00 N: Statoil Hauptversammlung 17:00 N: Yara Hauptversammlung 18:00 F: Vivendi Q1-Zahlen 18:00 I: Enel Q1-Zahlen 18:30 D: Deutsche Euroshop Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Manz Q1-Zahlen D: Cancom Q1-Zahlen D: Drillisch Q1-Zahlen D: LPkF Q1-Zahlen D: Hawesko Q1-zahlen D: BayernLB Q1-Zahlen D: Adler (Modekette) Q1-Zahlen E: ACS Q1-Zahlen GB: Lloyds Banking Group Hauptversammlung J: Nissan Jahreszahlen USA: Macy's Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Auftakt im Untreueprozess gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 09:30 B: EU-Ministertreffen zur Handelspolitik. Es soll um die geplanten Anti-Dumping-Maßnahmen sowie um die Umsetzung von Freihandelsabkommen gehen. 09:30 L: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten 09:30 LU: EuGH-Verfahren zur Klage spanischer Taxifahrer gegen Uber 10:00 D: Pk zum Geschäftsbericht der Eckes-Granini Gruppe für 2016 14:30 D: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gibt die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung bekannt. 17:00 USA: VW/Audi-Anhörung vor US-Gericht zu Vergleich für rund 80 000 Dieselfahrzeuge mit 3,0-Liter-Motor Im US-Rechtsstreit um manipulierte Abgaswerte bei VW will Richter Charles Breyer die Parteien ein letztes Mal anhören, bevor er über seine Zustimmung zum Vergleich entscheidet. Es geht um die Beseitigung illegaler Abgas-Software und Entschädigungen bei rund 80 000 Dieselwagen mit 3,0-Liter-Motoren der VW-Tochter Audi. 18:00 D: Pk des Betriebsrats zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung der Beschäftigten der Thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg D: Messen Transport Logistic und Air Cargo Europe (bis 12.05.) Internationale Messen für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management, München I: Auftakt Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs (am Abend) (bis 13.05.), Bari D: 17. VDA-Mittelstandstag (bis 12.05.), Frankfurt B: Treffen der EU-Außenminister

