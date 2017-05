FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. Mai:

DONNERSTAG, DEN 11. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Leistungsbilanz 03/17 06:45 CH: Zurich Insurance Group Q1-Zahlen 07:00 D: Aareal Bank Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 D: Ströer Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: SMA Solar Q1-Zahlen 07:00 D: Deutsche Telekom Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Deutsche Post Q1-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 04/17 07:00 D: GFT Technologies Q1-Zahlen 07:00 D: Nordex Q1-Zahlen 07:00 D: TLG Immobilien Q1-Zahlen 07:00 D: Cewe Stiftung Q1-Zahlen 07:00 D: Lanxess Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 F: Credit Agricole Q1-Zahlen 07:00 I: Unicredit Q1-Zahlen 07:30 A: RHI Q1-Zahlen 07:30 A: OMV Q1-Zahlen 07:30 D: SGL Group Q1-Zahlen 07:30 D: Sixt Q1-Zahlen 07:30 D: Stada Q1-Zahlen (12.00 h Call) 07:30 D: Henkel Q1-Zahlen (10.30 h Call) 07:30 D: Dürr Q1-Zahlen (14.30 h Call) 07:30 D: Wacker Neuson Q1-Zahlen 07:30 D: MLP Q1-Zahlen 07:30 D: SLM Solutions Q1-Zahlen 07:30 D: Medigene Q1-Zahlen 07:30 E: Telefonica Q1-Zahlen 07:30 I: Assicurazioni Generali Q1-Zahlen 07:30 L: SAF Holland Q1-Zahlen 07:45 D: Jenoptik Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:45 DK: A.P. Moller-Maersk Q1-Zahlen 08:00 D: ProSiebenSat.1 Q1-Zahlen (8.15 h Call) 08:00 GB: BT Group Q1-Zahlen 08:00 L: RTL Group Q1-Zahlen 08:00 D: Schaeffler Q1-Zahlen 08:30 D: BayWa Q1-Zahlen 08:30 L: Senvion Q1-Zahlen 09:00 D: Carl Zeiss Call zu den Halbjahreszahlen 09:00 D: Bertelsmann Q1-Zahlen 10:00 D: Kion Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: BMW Hauptversammlung, München 10:00 D: Leoni Hauptversammlung, Nürnberg 10:00 D: Elmos Hauptversammlung, Dortmund 10:00 D: FMC Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht

10:00 EU: EU-Kommission zur Frühjahrs-Konjunkturprognose EU-Kommissar Moscovoci stellt die Frühjahrsprognose 2017 zur

Konjunkturentwicklung vor 10:30 GB: Industrieproduktion 03/17 10:30 GB: Handelsbilanz 03/17 10:30 D: Talanx Hauptversammlung, Hannover 10:30 D: adidas Hauptversammlung, Fürth 11:00 D: Comdirect Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Grenke Hauptversammlung, Bad-Baden 11:00 D: ifo-Weltwirtschaftsklima Q2/17 12:00 P: Verbraucherpreise 04/17

12:25 USA: Rede von Fed's Dudley in Mumbai 13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

14:00 NL: Philips Hauptversammlung 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 GB: Royal Bank of Scotland Group Hauptversammlung 17:00 N: Statoil Hauptversammlung 17:00 N: Yara Hauptversammlung 18:00 F: Vivendi Q1-Zahlen 18:00 I: Enel Q1-Zahlen 18:30 D: Deutsche Euroshop Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Manz Q1-Zahlen D: Cancom Q1-Zahlen D: Drillisch Q1-Zahlen D: LPkF Q1-Zahlen D: Hawesko Q1-zahlen D: BayernLB Q1-Zahlen D: Adler (Modekette) Q1-Zahlen E: ACS Q1-Zahlen GB: Lloyds Banking Group Hauptversammlung J: Nissan Jahreszahlen USA: Macy's Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Auftakt im Untreueprozess gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 09:30 B: EU-Ministertreffen zur Handelspolitik. Es soll um die geplanten Anti-Dumping-Maßnahmen sowie um die Umsetzung von

Freihandelsabkommen gehen. 09:30 L: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten

09:30 LU: EuGH-Verfahren zur Klage spanischer Taxifahrer gegen Uber 10:00 D: Pk zum Geschäftsbericht der Eckes-Granini Gruppe für 2016 14:30 D: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gibt die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung bekannt. 17:00 USA: VW/Audi-Anhörung vor US-Gericht zu Vergleich für rund 80 000 Dieselfahrzeuge mit 3,0-Liter-Motor Im US-Rechtsstreit um manipulierte Abgaswerte bei VW will Richter Charles Breyer die Parteien ein letztes Mal anhören, bevor er über seine Zustimmung zum Vergleich entscheidet. Es geht um die Beseitigung illegaler Abgas-Software und Entschädigungen bei rund 80 000 Dieselwagen mit 3,0-Liter-Motoren der VW-Tochter Audi. 18:00 D: Pk des Betriebsrats zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung der Beschäftigten der Thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg D: Messen Transport Logistic und Air Cargo Europe (bis 12.05.) Internationale Messen für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management, München I: Auftakt Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs (am Abend) (bis 13.05.), Bari D: 17. VDA-Mittelstandstag (bis 12.05.), Frankfurt B: Treffen der EU-Außenminister

FREITAG, DEN 12. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Innogy Q1-Zahlen (10.00 Call) 07:00 D: Allianz Q1-Zahlen 07:00 D: Deutsche Wohnen Q1-Zahlen 07:00 D: Thyssenkrupp Q2-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 L: ArcelorMittal Q1-Zahlen 07:30 A: Österreichische Post Q1-Zahlen 07:30 CH: Richemont Jahreszahlen 07:30 D: HHLA Q1-Zahlen 07:30 D: MVV Energie Q1-Zahlen# 08:00 D: BIP Q1/17 (vorab) 08:00 D: Insolvenzen 02/17

08:00 D: Verbraucherpreise 04/17 (endgültig)

08:00 GB: Zeal Network Q1-Zahlen 08:00 J: Suzuki Jahreszahlen 08:00 D: Singulus Q1-Zahlen 08:00 D: Hapag-Lloyd Q1-Zahlen 09:00 E: Verbraucherpreise 04/17 10:00 D: ProSiebenSat.1 Hauptversammlung, München 10:00 D: BASF Hauptversammlung, Mannheim 10:00 D: Fresenius Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 D: Klöckner & Co Hauptversammlung 11:00 EU: Industrieproduktion 03/17 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/17 14:30 USA: Realeinkommen 04717 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/17

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/17 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 03/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Borussia Dortmund Q3-Zahlen D: H&R GmbH & Co. KGaA Q1-Zahlen E: Gas Natural Q1-Zahlen I: Buzzi Unicem Q1-Zahlen

EU: Moody's Ratingergebnis Irland, Litauen, Polen EU: Fitch Ratingsergebnis Ungarn, Estland EU: DBRS Ratingeregebnis Griechenland

SONSTIGE TERMINE D: Messen Transport Logistic und Air Cargo Europe (bis 12.05.) Internationale Messen für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management, München I: Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs (bis 13.05.), Bari D: 17. VDA-Mittelstandstag (bis 12.05.), Frankfurt

MONTAG, DEN 15. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Erzeugerpreise 04/17 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/17 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/17 07:00 D: United Internet Q1-Zahlen 07:00 D: RWE Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Grammer Q1-Zahlen (endgültig) 07:00 D: Aurubis Q1-Zahlen 07:00 L: Stabilus Q2-Zahlen 07:30 D: Indus Holding Q1-Zahlen 07:30 D: Bilfinger Q1-Zahlen 07:30 D: Salzgitter Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Q1-Zahlen 07:30 D: Talanx Q1-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 D: WCM Q1-Zahlen 08:00 A: Semperit Q1-Zahlen

08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 04/17 (vorläufig) 08:30 D: Solarworld Q1-Zahlen (endgültig) 10:00 I: Verbraucherpreise 04/17 (endgültig)

10:30 P: BIP Q1/17 (vorläufig) 11:00 GR: BIP Q1/17 (vorläufig) 14:30 USA: Empire State Index 05/17 15:00 B: Handelsbilanz 03/17 16:00 USA: NAHB-Index 05/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Adler Real Estate Q1-Zahlen D: Porsche Automobil Holding Q1-Zahlen D: EnBW Q1-Zahlen D: Tui Halbjahreszahlen S: Hennes & Mauritz Umsatz 04/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: 4. Tagung zur Bankenunion am Institute für Law and Finance der Frankfurter Universität u.a. mit der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Danièle Nouy, und Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret, Frankfurt CHN: Abschluss Gipfeltreffen zu Chinas Initiative für die Entwicklung von Handelskorridoren für eine "Neue Seidenstraße" Wirtschaftsministerin Zypries nimmt teil. Zugesagt haben auch die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Es geht um die chinesischen Pläne zur Förderung von Handelskorridoren über Land und über See bis nach Europa.

DIENSTAG, DEN 16. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08.00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 04/17 08:00 GB: Vodafone Jahreszahlen 08:00 GB: Easyjet Halbjahreszahlen

08:45 F: Verbraucherpreise 04/17 (endgültig)

10:00 I: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung)) 10:00 D: Vonovia Hauptversammlung, Bochum 10:00 D: ElringKlinger Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Jungheinrich Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Alstria Office Reit AG Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Xing Hauptversammlung, Hamburg 10:30 GB: Verbraucherpreise 04/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 04/17 11:00 EU: Handelsbilanz 03/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturindex 05/17

11:00 EU: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung)

11:00 D: TAG Immobilien Hauptversammlung, Hamburg 12:00 USA: Home Depot Q1-Zahlen

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 04/17

15:15 USA: Industrieproduktion 04/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Staples Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: Landgericht Nürnberg-Fürth verhandelt über Prevent-Klage gegen

Aktien für Grammer-Partner Jifeng 15:00 B: Öffentliche Anhörung des Europaparlaments zu Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien 19:00 D: Podiumsdiskussion zu Deutschlands Wirtschaft zwischen Globalisierung und Protektionismus, Hannover US-Präsident Trump will mehr Nationalismus ("America first") und wirtschaftlichem Protektionismus. Welche Auswirkungen hätte es, wenn Präsident Trump seine Drohungen wahr machen würde? An der Podiumsdiskussion nimmt u.a. Niedersachens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) teil.

MITTWOCH, DEN 17. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschineaufträge 03/17

06:30 J: Industrieproduktion 03/17 (endgültig)

07:00 D: ADO Properties Q1-Zahlen 07:00 NL: ABN Amro Q1-Zahlen 07:30 A: Raiffeisen International Q1-Zahlen 07:30 F: Bouygues Q1-Zahlen 10:00 D: Deutsche Börse Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Morphosys Hauptversammlung, München 10:00 D: Symrise Hauptversammlung, Holzminden 10:00 D: SGL Group Hauptversammlung, Wiesbaden 10:00 D: LEG Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: Software Hauptversammlung, Darmstadt 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 04/17 10:30 D: Otto-Group Bilanz-Pk, Hamburg 11:00 EU: Verbraucherpreise 04/17 11:00 D: ADVA Optical Hauptversammlung, Meiningen 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:00 D: SinnerSchrader Hauptversammlung, Karlsruhe 12:30 GB: BP Hauptversammlung 14:30 D: Bet-at-Home.com Hauptversammlung, Frankfurt 22:05 USA: Cisco Systems Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: CropEnergies Bilanz-Pk F: Danone Investor Seminar D: SAP SAPPHIRE NOW - Programm für Finanzanalysten und Investoren SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Pk Bundesverband der Sicherheitswirtschaft zu Branchenzahlen 2016 und aktuellen Aufgaben, Berlin 11:00 D: Pk zu Allianz der Porsche-Töchter Managementberatung Porsche Consulting und IT-Beratung MHP, Berlin 12:00 D: Bankenverband und Bitkom diskutieren über "Digitale Geschäftsmodelle: Chancen für alle Beteiligten?", Berlin D: Beginn Jahreskongress 2017 des Zentralverbands der Elektroindustrie (ZVEI) (bis 18.05.), Berlin 11:10 h Eröffnung durch ZVEI-Präsident Michael Ziesemer 11:30 h Rede Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung Robert Bosch 12:00 h Rede Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) B: EU-Kommission entscheidet über Vertragsverletzungsverfahren gegen EU-Staaten USA: Entwicklerkonferenz Google I/O (bis 19.05.) Bei der jährlichen Google I/O werden traditionell Neuigkeiten zum mobilen Betriebssystem Android und Google-Diensten angekündigt. RU: Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt den italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni

