Vollverschweißter Platten- und Rohrbündelwärmeübertrager

Der Duro Shell von Alfa Laval ist ein robuster Platten- und Rohrbündelwärmeübertrager, der sich aufgrund seiner Kompaktheit für Neuinstallationen sowie für Nachrüstungen eignet. So kann beispielsweise die Kapazität auf engem Raum erhöht werden. Der vollverschweißte Apparat zeichnet sich durch seine hohe Ermüdungsfestigkeit und thermische Leistung aus.

2: Plattenwärmeübertrager für korrosive Umgebungen

Alfa Laval hat das Portfolio der Diabon Plattenwärmeübertrager um die größte bisher gebaute Einheit erweitert. Der Apparat ist speziell für das Handling von stark korrosiven Fluiden konzipiert worden. Hohe Flussraten ermöglichen es, Rohrbündel- oder Blockwärmeübertrager zu ersetzen.

3: Flexible gedichtete Plattenwärmeübertrager

Die gedichteten Plattenwärmeübertrager der NT-Serie von Kelvion lassen sich dank einer Vielzahl an Plattengrößen und diverser Plattenprägungen dem Einsatzzweck und der Leistung anpassen. Das Spektrum der Plattengrößen reicht von Anschlussdurchmessern von 25 bis 500 mm. Das Optiwave-Plattendesign mit seiner optimierten Wellung führt zu einer idealen Beströmung über die gesamte Plattenbreite hinweg. Daher lässt sich die gleiche Übertragungsleistung mit einer kleineren Wärmeübertragungsfläche erreichen als bei Platten herkömmlicher Prägung, was zu kompakteren Wärmeübertragern und geringeren Investitionskosten führt. Das selbstzentrierende Plattensystem Posloc sowie die kleberlosen Ecoloc-Dichtungen vereinfachen die Wartung und die Montage.

4: Plattenapparat für Hochdruck-Kälteanwendungen

Für Hochdruckanwendungen bis 63 bar hat Thermowave die Produkt-Reihe Thermolineplus entwickelt. Die kompakten Apparate zeichnen sich durch ein niedriges Gewicht sowie eine geringe Füllmenge aus. Durch ihre Druckbeständigkeit sind sie für Anwendungen mit dem Kältemittel CO2 geeignet und lassen sich z. B. zur Wärmerückgewinnung in CO2-Kaskaden oder zum Einsatz in industriellen Kühlprozessen und in Wärmepumpen verwenden. Die Apparate bestehen aus einem Paket laserverschweißter Module und verfügen über hochbelastbare Ringdichtungen, die speziell für diese Anwendungen entwickelt wurden.

5: Fallfilmverdampfer in Plattentechnik

Fallfilmverdampfer werden immer dann eingesetzt, wenn thermisch leicht zersetzbare oder zu Verkrustung neigende Flüssigkeiten schonend verdampft oder konzentriert werden sollen. LOB hat nun einen Fallfilmverdampfer mit WTP-Platten entwickelt, bei dem der Dampf in die Platten geführt wird und das Produkt über die Platten geleitet wird. Dies hat im Vergleich zu herkömmlichen Rohrbündelwärmeübertragern ...

