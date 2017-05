Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GEWERKSCHAFTEN - Mit Blick auf das Ergebnis der neuesten Steuerschätzung, das am heutigen Donnerstag vorgestellt wird, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Entlastung von Arbeitnehmern. "Wir brauchen eine zielgenaue Entlastung der breiten Masse der Lohnsteuerzahler und ihrer Familien", sagte DGB-Vorstand Stefan Körzell den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bund, Länder und Kommunen müssten dabei handlungsfähig bleiben: "Das geht nur, wenn die wirklich Reichen stärker besteuert werden - die, die hohe Gewinneinkommen haben und sie nur ungenügend investieren." (Funke Mediengruppe)

SPITZENSTEUERSATZ - Neue Zahlen des Bundesfinanzministeriums zeigen: Bereits 3,9 Millionen Deutsche zahlen den Spitzensteuersatz. Forderungen nach einer Entlastung der Bürger werden immer lauter - zumal die Staatseinnahmen weiter steigen. (Handelsblatt S. 1/FAZ S. 15)

EUROPAPOLITIK - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will in der Euro-Politik deutlich schneller vorangehen als Angela Merkel und Wolfgang Schäuble (beide CDU). Schulz sprach sich am Mittwoch erstmals klar dafür aus, die Euro-Zone weiter auszubauen und einen Euro-Haushalt einzurichten. Die Staaten der Währungsunion sollten künftig in einen eigenen Haushalt einzahlen, sagte der SPD-Chef der Wochenzeitung Die Zeit. "Wenn die Staaten der Euro-Gruppe gemeinsame Aufgaben anpacken sollen, wäre eine gemeinsame Budgetfinanzierung sinnvoll." (SZ S. 1)

STEUERFAHNDUNG - Diese Chance lässt er sich nicht entgehen: Finanzminister Norbert Walter-Borjans aus Nordrhein-Westfalen sitzt vier Tage vor der Landtagswahl, in der seine SPD um den Sieg zittern muss, in Berlin in der NRW-Landesvertretung und meldet stolz, dass seine Steuerfahnder erneut einen brisanten Datenträger auswerten. Gefunden wurde er demnach am 26. April in der Post der Wuppertaler Steuerfahndung. Darauf: Daten über bis zu 70000 maltesische Gesellschaften, deren Gesellschafter und Eigentümer aus der ganzen Welt kommen. Und bis zu 2000 von ihnen aus Deutschland. Leider, erlaubt sich Walter-Borjans festzustellen, haben 85 Prozent der deutschen Steuerpflichtigen vergessen, ihre Firma dem deutschen Fiskus zu melden. Seine Behörde überlege nun, den Säumigen eine Nachmeldefrist bis 30. Juni 2017 einzuräumen. Eine Deadline also, danach werde es ernst. (SZ S. 17)

BETRIEBSRENTE - In der Bundesregierung wächst die Sorge, dass das lange vorbereitete Gesetzesvorhaben zum Ausbau der Betriebsrenten kurz vor Ende der Legislaturperiode scheitert. "Es gibt heftigen Gegenwind auf den letzten Metern, und zwar aus München", sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Mittwoch auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (Aba) in Berlin. Sie bezog sich damit auf Forderungen der CSU, das geplante neue Modell einer Zielrente ohne feste Leistungszusage nun doch mit versicherungsrechtlichen Garantien zu koppeln. (FAZ S. 15)

LAPTOP-VERBOT - Als die amerikanischen Sicherheitsbehörden im März verkündeten, sie würden künftig Laptops, Tablet-Computer und Kameras auf Flügen von zehn Flughäfen im Nahen Osten in die USA in den Frachtraum verbannen, war die Aufregung groß. Die betroffenen Fluggesellschaften und Flughäfen versuchten verzweifelt, mit der Situation klarzukommen, müssen seither aber zum Teil massive Buchungsrückgänge beklagen. Europäische Anbieter waren mehr als erleichtert, dass dieser "E-Ban" für sie nicht galt. Und sie profitierten sogar davon, weil mancher Reisende nun Lufthansa flog statt Emirates. Nun aber sieht es so aus, als hätten sie sich zu früh gefreut. Nach Informationen aus Kreisen der Europäischen Kommission plant das US Department of Homeland Security, die neuen Regeln auch auf viele europäische Flughäfen auszuweiten. An diesem Donnerstag tagt das Flugsicherheitskommittee der Europäischen Union (EU AVSEC), um sich mit der Situation zu befassen. (SZ S. 17)

OETTINGER - Am Anfang schien die Sache klar zu sein. Gar keine Frage, hieß es in Brüssel, Günther Oettinger werde auf jeden Fall Vizepräsident der Europäischen Kommission. Eine Formalie, nichts weiter, denn schließlich übernahm der deutsche EU-Kommissar zum Jahreswechsel die bedeutenden Ressorts Haushalt und Personal. Seine Vorgängerin wechselte zur Weltbank und ließ nicht nur ihre Aufgaben, sondern auch den Vizepräsidenten-Titel zurück in Brüssel. Doch wie es aussieht, bleibt Oettinger die Beförderung verwehrt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zieht es offenbar vor, das vakante Amt nicht neu zu besetzen - er spart lieber etwa 2000 Euro im Monat an Steuergeld. (SZ S. 17)

BREXIT - Die Investoren in Großbritannien bekommen kalte Füße. Sie ziehen ihr Geld ab und verschieben es in andere Länder. Vor allem nach Deutschland. "Offenbar erweist sich Deutschland für Investoren angesichts der erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen von Großbritanniens Brexit-Entscheidung auf Europa als der im Vergleich deutlich sicherste Hafen", stellt Alexander Kropf fest, der als Deutschland-Experte bei der Beratungsagentur Cushman & Wakerfield arbeitet. (Welt S. 15)

DIESEL - Um die Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten, setzt die Mehrheit der größten deutschen Städte auf Fahrverbote für Diesel-Autos. Das zeigt eine Umfrage des Handelsblatts. Die Autobranche gerät in die Defensive. (Handelsblatt S. 6)

RECYCLING - Mehr als 45 Millionen Tonnen Müll produzieren die Bürger hierzulande im Jahr, kaum eine Nation in Europa schmeißt mehr weg. Zwar ist die Bundesrepublik auch Recycling-Europameister - doch anstatt Abfall zu vermeiden, wächst die Müllmenge immer weiter. (SZ S. 18)

