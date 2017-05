ZÜRICH (dpa-AFX) - Eine neue Regierungsvorgabe in Großbritannien hat den Schweizer Versicherer Zurich zum Jahresauftakt belastet. Wegen strengerer Vorgaben bei Personen- und Unfallversicherungen in Großbritannien sank der Gewinn im ersten Quartal um 31 Prozent auf 607 Millionen US-Dollar (rund 558 Mio Euro), wie der Rivale des europäischen Marktführers Allianz am Donnerstag in Zürich mitteilte.

Im Tagesgeschäft lief es dagegen gut für den Versicherer. Bereinigt um die Folgen der britischen Entscheidung sei der Betriebsgewinn um 14 Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar gestiegen. Der Konzern bestätigte zudem die mittelfristigen Prognosen.

Die britische Regierung hatte im Februar die sogenannte Odgen-Rate für Unfallopfer geändert. Infolge der Neuregelung haben Verletzte gegenüber den Haftpflichtversicherungen ihrer Unfallgegner deutlich höhere Schadenersatz-Ansprüche als bisher. Der Schritt hatte die Branche im Frühjahr in Aufruhr versetzt, zumal die Neuregelung auch für noch nicht abgewickelte Altfälle gilt./zb/stb

