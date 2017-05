Die amerikanische Schnellrestaurantkette The Wendy's Company (ISIN: US95058W1009, NYSE: WEN) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von sieben US-Cents. Somit werden 0,28 US-Dollar auf das Gesamtjahr gerechnet ausgeschüttet. Die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 15,85 US-Dollar (Stand: 10. Mai 2017) 1,77 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. Juni 2017 (Record date: 1. Juni 2017). Wendys ist die ...

