The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US71568QAD97 PERUS.PERS.(PERS.) 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US98105HAF73 WOORI BANK 17/UND. FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1367225817 CA CIB 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1607078448 LB HESS.-THUER.MTN 17/37 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1610655950 SAGA 17/24 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1611042646 KELLOGG CO. 17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1611167856 HELLA FIN. INT. 17/24 BD02 BON EUR N

CA YEBK XFRA XS1612940558 KRED.F.WIED.17/25 MTN BD02 BON EUR N

CA ZSD8 XFRA XS1612958253 RBS PLC 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1612977717 EIB EUR.INV.BK 17/33 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1613121422 ABB FIN.B.V. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1613140489 REPSOL INTL F. 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA PNH XFRA AU000000HT18 HT+E LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1Y4 XFRA CH0001319265 SCHW.NATLBK N.SF 250 EQ00 EQU EUR Y

CA VVV3 XFRA DE0005408686 OEKOWORLD AG VZNA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 5IL XFRA US4516221045 IDEAL POWER INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA PX91 XFRA US69562K5065 PAIN THERAPEUTICS DL-,001 EQ00 EQU EUR N