The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0018941 HYUNDAI CAP.SVCS 13/17FLR BD00 BON AUD N

CA 2KS XFRA DE000A12UAA8 KSW IMMOBILIEN ANL.14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ZK202 ABBEY NATL TR. 14/17ZOMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1DH8 BAY.LDSBK.IS.S.31202VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0652911420 GEORGIAN OIL+GAS 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TBG94 TOYOTA MOTOR CRED 2017FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US89236TBH77 TOYOTA MOTOR CRD 2017 MTN BD01 BON USD N

CA K54F XFRA XS0781585228 KOMMUNALBK 12/17 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA AU3CB0208619 HYUNDAI CAP.SVCS 13/17 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB1DF2 BAY.LDSBK.IS.S.31200VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3P89 HSH ZINSSTUFEN 87 11/17 BD02 BON EUR N

CA TY9B XFRA US902118BT44 TYCO INTL FIN. 2045 BD02 BON USD N

CA 11MA XFRA XS0300966495 METROP.L.GL FDG I 07/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0301003959 JFM 07/17 INTL BD02 BON USD N

CA XFRA XS0977472371 EMMA DELTA FIN.13/17 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1057791946 IGNITION FINANCE 14/17 BD02 BON EUR N

CA FMEN XFRA DE000A2DA679 FRESEN.MED.CARE O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA ADSE XFRA DE000A2DANZ8 ADIDAS AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y