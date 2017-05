The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0360677295 SWISS PRIME SITE 17-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0KTV7 DEKA FESTZINS ANL 17/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KVG4 DEKA GM ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TQ2 DT.BANK MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6J84 HSH NORDBANK ZS 3 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6J92 HSH NORDBANK SZ XX 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DTW9 LBBW STUFENZINS 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DTX7 LBBW STUFENZINS 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DTY5 LBBW STUFENZINS 17/27 BD01 BON EUR N

CA WL27 XFRA DE000NWB0618 NRW.BANK 17/24 BD02 BON EUR N

CA OS0H XFRA FR0013256369 BPIFRANCE FINAN.17/27 BD02 BON EUR N

CA OF3Q XFRA FR0013256427 CIE F.FONCIER 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US031162CP32 AMGEN 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833CP38 APPLE 17/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US06406RAC16 BK OF NY MELLON 2023 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US06406RAD98 BK OF NY MELLON 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA US14040HBP91 CAPITAL ONE FINL 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US163851AE83 CHEMOURS 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US22160KAJ43 COSTCO WHOLE 17/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US22160KAM71 COSTCO WHOLE 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US35906AAZ12 FRONTIER COMMUNICTS 16/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US458140BA73 INTEL CORP. 17/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US69351UAU79 PPL ELECTRIC UT. 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA US71568QAC15 PERUS.PERS.(PERS.) 17/27 BD02 BON USD N