FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IBCN XFRA IE00B1FZS681 ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS 0.052 EUR

IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD 0.766 EUR

IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD 1.485 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.055 EUR

10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25 0.325 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR