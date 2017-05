FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQ9 XETR IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS 0.014 EUR

IQQL XETR IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS 0.523 EUR

IQQ5 XETR IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 0.405 EUR

IUSM XETR IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS 1.693 EUR

IUS7 XETR IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.429 EUR

IUS8 XETR IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS 0.178 EUR

IQQ6 XETR IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.203 EUR

IQQI XETR IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.125 EUR

IUSE XETR IE00B27YCP72 ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS 0.030 EUR

IUSC XETR IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 0.158 EUR

IUSB XETR IE00B27YCF74 ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS 0.209 EUR

IQQQ XETR IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS 0.320 EUR

EUNX XETR IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 0.939 EUR

IQQH XETR IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS 0.061 EUR

IUSD XETR IE00B27YCN58 ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS 0.221 EUR

IUSF XETR IE00B296QM64 ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS 0.252 EUR

IUS9 XETR IE00B2QWDR12 ISHSII-MSCI ACFE XJSC DLD 0.175 EUR

IBCN XETR IE00B1FZS681 ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS 0.052 EUR

IBCM XETR IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD 0.766 EUR

IBCL XETR IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD 1.485 EUR

TTK XETR DE0007446007 TAKKT AG O.N. 0.550 EUR

SNW2 XETR US80105N1054 SANOFI SA ADR 1/2/EO 2 1.451 EUR

HNR1 XETR DE0008402215 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 5.000 EUR

DRW8 XETR DE0005550602 DRAEGERWERK ST.A.O.N. 0.130 EUR

COP XETR DE0005437305 COMPUGROUP MED.SE O.N. 0.350 EUR

GS7 XETR GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.226 EUR

PGN XETR DE0005558696 PARAGON AG 0.250 EUR