FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MUM XETR DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N.

BPE XETR DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25

8GC XETR JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

EOAN XETR DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N.

DNQA XETR US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50

BPE5 XETR GB0007980591 BP PLC DL-,25