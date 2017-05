FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8GC XFRA JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

DNQA XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50

RF3 XFRA NL0011214010 REFRESCO GRP N.V. EO-,12

CENB XFRA GB00B033F229 CENTRICA LS-,061728395

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

EOAN XFRA DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N.

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25

MUM XFRA DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N.

TQG XFRA BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

UERQ XFRA MHY8897Y1564 TOP SHIPS NEW 2016 DL-,01

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065