FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PHIA XFRA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

KBWA XFRA NL0000852580 BOSKALIS W. CVA EO -,01

C7UA XFRA CH0126639464 CALIDA HLDG NA SF 0,10