Das einstige Aushängeschild der deutschen Solarindustrie kündigte gerade an, unverzüglich einen Insolvenzantrag zu stellen. Das laufende Geschäft und die weiter voranschreitenden Preisverwerfungen geben offenbar keine Hoffnung mehr, dass das Unternehmen außerhalb eines Insolvenzverfahrens zu retten ist. br/>

Der Solartechnik-Pionier hatte versucht, das Unternehmen mit einem Abbau von 400 der rund 3.300 Arbeitsplätze und der Konzentration auf Hochleistungs-Solarmodule aus der Krise zu führen. 2019 sollte Solarworld wieder schwarze Zahlen schreiben. Doch nun gab man auf, da statt einer erwarteten Marktberuhigung sich die Aussichten nun auch für die nächsten Monate eingetrübt haben. Angesichts dessen reichen auch die Anfang des Jahres ergriffenen strategischen Maßnahmen nicht aus, um die noch im März bestätigte positive Fortführungsprognose aufrechtzuerhalten.br/>

Bereits damals hatte Solarworld die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt. In der AG, deren Lage für die Insolvenz maßgeblich ist, lag das Eigenkapital Ende Dezember bei gerade 2,6 Mio. Euro. Doch die Verluste ließen sich nicht stoppen. Ob und welche Töchter mit in die Insolvenz rutschen, ist noch nicht klar. br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info