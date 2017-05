FRANKFURT (Dow Jones)--Auch im ersten Quartal hat die wachstumsstarke US-Tochter dem Ergebnis der Deutschen Telekom einen Schub verliehen. Während es bei dem Bonner Konzern insgesamt operativ gut lief, lastete eine weitere Wertminderung auf den von der Telekom gehaltenen Anteil an der britischen BT Group negativ auf dem Nettoergebnis. An seiner Jahresprognose hält der DAX-Konzern fest.

Im ersten Quartal lag der Umsatz der Deutschen Telekom AG mit 18,65 Milliarden Euro fast punktgenau auf der Konsensschätzung der Analysten. Während die Erlöse in Deutschland um 0,2 Prozent und in Europa um 0,7 Prozent das entsprechende Vorjahr knapp übertrafen, wuchs der Umsatz der US-Tochter um satte 14,9 Prozent. Die Zahlen von T-Mobile US sind im Grunde bereits seit Ende April bekannt, fließen aber erst jetzt in Euro und auf Basis unterschiedlicher Rechnungslegung in die Konzernbilanz ein.

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA, mit der die operative Ertragskraft des Unternehmens gemessen wird, stieg um 7,5 Prozent auf 5,55 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten der Telekom im Mittel nur 5,46 Milliarden Euro zugetraut. Der freie Cashflow, eine von Analysten stark beachtete Zahl zur Messung der Finanzkraft, lag zum Ende des ersten Quartals mit 1,23 Milliarden Euro etwas über den von Analysten geschätzten 1,12 Milliarden Euro.

Unter dem Strich ergab sich ein Nettogewinn von 747 Millionen Euro, etwas niedriger als die erwarteten 791 Millionen Euro. Belastend wirkte sich hier eine weitere Wertminderung für das von der Telekom gehaltene Aktienpaket der britischen BT Group in Höhe von 0,7 Milliarden Euro aus. Bereinigt um diese und andere Sonderfaktoren blieb der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter mit 939 Millionen Euro nur leicht unter dem bereinigten Vorjahresniveau von 1,05 Milliarden Euro.

May 11, 2017

