Der Bonner Solarworld-Konzern kommt nicht um Insolvenzverfahren herum. Hoffnung auf Besserung der Geschäftslage sei laut Firmengründer Frank Asbeck verflogen.

Nach sechs Verlustjahren in Folge ist der Bonner Solarworld-Konzern pleite. Das einstige Aushängeschild der deutschen Solarindustrie kündigte an, unverzüglich einen Insolvenzantrag zu stellen. Das laufende Geschäft und die "weiter voranschreitenden Preisverwerfungen" geben dem Vorstand um Firmengründer Frank Asbeck keine Hoffnung mehr, dass das Unternehmen außerhalb eines Insolvenzverfahrens zu retten ist. Doch nur solange Vorstand und Bilanzprüfer an eine Sanierung glauben, kommt eine überschuldete Firma wie Solarworld um einen Insolvenzantrag herum. "Dies ist ein bitterer Schritt für Solarworld, den Vorstand und die Belegschaft und auch für die Solarindustrie in Deutschland", erklärte Asbeck, dem Medien in Glanzzeiten den Titel "Sonnenkönig" verliehen. Noch vor kurzem hatte er in einem Interview mit der WirtschaftsWoche erklärt, Südamerika und Südafrika als Märkte erschließen zu wollen: "Dort sind Kunden an einem qualitativ hochwertigen und langlebigen Solarmodul aus Deutschland ...

