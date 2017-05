Mülheims Oberbürgermeister Scholten holt die Vergangenheit ein. Als Manager der Mannesmann-Röhrenwerke ließ er den Stellenabbau mit Steuergeldern und EU-Mitteln finanzieren. Geschädigte berichten - mit Wut im Bauch.

Kämpferisch gibt sich die SPD am vergangenen Samstag in Mülheim. Martin Schulz ist aus Berlin gekommen, Hanelore Kraft aus Düsseldorf und Ulrich Scholten aus seinem Rathaus in Mülheim. Die Sonne scheint, 20 Grad, perfektes Wahlkampfwetter. Am 14. Mai wird in Nordrhein Westfalen ein neuer Landtag gewählt. In der heißen Wahlkampfphase geht es um jede Stimme.

"Wir wollen das Land menschlicher und gerechter machen, dafür steht auch die Stadt Mülheim.", ruft NRW-Ministerpräsidentin Kraft der Menge zu. Mülheims Oberbürgermeister Scholten steht währenddessen ein paar Meter entfernt.

Er wird die Bühne nicht betreten und er wird auch keine keine Rede halten. Während die beiden Spitzenkandidaten seiner Partei wieder für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen, geht Scholten in seiner grünen Übergangsjacke und den beigen Hosen im Wahlvolk unter.

Ulrich Scholten war vor seiner Zeit als Oberbürgermeister von Mülheim Personalmanager bei den Mannesmann-Röhrenwerken - und damals hat er es mit der sozialen Gerechtigkeit nicht ganz so genau genommen. Mehr noch: Er ließ die Stahlarbeiter der Röhrenwerke im Stich.

Einer der das weiß und jetzt Wut im Bauch hat, ist Friedhelm Brors. Ein kalter Wintertag 2017, ein Wohnzimmer, wie es sie viele gibt im Duisburger Stadtteil Buchholz. Doch auf dem Couchtisch von Brors liegt etwas Besonderes. Teils jahrzehntealte Aktenvermerke in Klarsichthüllen.

Verträge seiner einstigen Kollegen bei den Mannesmann-Röhrenwerken. Brisante Dokumente, von denen Brors sich einfach nicht lösen kann. Der Mann sieht sich in eine Affäre verwickelt, die hunderte von Menschen schädigt.

Beim Bäcker, im Supermarkt, in der Kneipe, überall begegnet Brors Männern, die ihm einst vertrauten. Kollegen, die heute so alt sind wie er - knapp 70 und abhängig von der Rente, die sie bei Mannesmann verdienten. Doch genau dort, sagt Brors, liegt das Problem. Durch einen üblen Trick sei es dem Mannesmann-Management in den 90er Jahren gelungen, eine Verrentung ihrer Mitarbeiter zum Spartarif durchzuziehen.

"Meine Kollegen wurden nicht nur kalt entsorgt. Sie wurden betrogen."

Brors arbeitete damals in der Personalabteilung der Röhrenwerke in Düsseldorf, und verstand als einer der wenigen, was wirklich passierte. "Meine Kollegen wurden nicht nur kalt entsorgt. Sie wurden betrogen", sagt der wuchtige Mann. Aber er war zu schwach, es zu verhindern.

Brors Frust ist heute Teil deutscher Industriegeschichte. Die Mannesmann-Röhrenwerke waren Anfang der 1990er Jahre einer der weltweit größten Hersteller von Stahlrohren, und die Stahlindustrie steckte in einer weltweiten Krise.

Zehntausende von Arbeitsplätzen waren schon abgebaut, als sich 1994 eine weitere Sparrunde ankündigte. Um die Schmerzen zu lindern, stellten die Bundesregierung und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gut gefüllte Geldtöpfe bereit. Das weckte Begehrlichkeiten. Um an die Mittel zu kommen, sagt Brors, schreckten seine Chefs auch vor der Fälschung von Verträgen nicht zurück.

"Nachträglich wurde eine MUV-Regelung konstruiert", steht in einer Aktennotiz der Düsseldorfer Personalabteilung vom 7. September 1994. Sie erklärt unverblümt, wie die Verschiebung der Mitarbeiter funktionierte, um an die EU-Mittel zu kommen.

Die Buchstaben MUV stehen für Montanunionvertrag. In den 90er-Jahren hatte die EGKS Gelder für den Stellenabbau in der Stahlbranche bereitgestellt. Unternehmen konnten für 55-Jährige sogenannte MUV-Regelungen beantragen. Wurden sie bewilligt, floss Geld.

Im Mannesmann-Konzern aber wurde nur die Tochter HKM in Duisburg für MUV-Regelungen zugelassen. Die Werke in Düsseldorf und Mülheim gingen leer aus. Die Reaktion der Geschäftsführung: Sie machte Mitarbeiter der Röhrenwerke auf dem Papier zu Mitarbeitern der HKM. Schon konnte sie sich an den EU-Töpfen bedienen.

An zentraler Stelle für diese Personalverschiebungen saß ein Mann, der es seitdem weit gebracht hat: Ulrich Scholten. Der 59-Jährige ist heute Oberbürgermeister von Mülheim, damals arbeitete er in der Personalabteilung der Röhrenwerke in Mülheim. Scholten machte unter seinen Kollegen diejenigen ausfindig, die für eine MUV-Regelung in Frage gekommen wären, hätten sie denn bei HKM gearbeitet. Dann machte er ihnen die "attraktiven Sozialverträge" schmackhaft. Stimmten sie zu, schickte Scholten ihre Personaldaten an die HKM, sie erhielten neue Verträge. Und dann wurden sie entlassen.

In den Röhrenwerken kommt es fast zu Handgreiflichkeiten.

Einer von ihnen hieß Harald Weber.* August 1997, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...