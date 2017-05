Henkel AG & Co. KGaA: 'Henkel mit starker Entwicklung im ersten Quartal'

11. Mai 2017

Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt

Henkel mit starker Entwicklung im ersten Quartal

- Umsatz liegt erstmals bei über 5 Mrd. Euro und steigt auf 5.064 Mio. Euro: nominales Wachstum +13,6%, organisches Wachstum +4,0%

- Betriebliches Ergebnis* legt zweistellig zu: +13,8% auf 854 Mio. Euro - Weitere Verbesserung der EBIT-Marge*: +10 Basispunkte auf 16,9%

- Ausgezeichnetes Wachstum des Ergebnisses je Vorzugsaktie*: +11,0% auf 1,41 Euro

Düsseldorf - "In einem sehr herausfordernden Marktumfeld hat Henkel im ersten Quartal eine starke Entwicklung gezeigt. Die Konsumgütermärkte waren durch einen verstärkten Preis- und Promotionsdruck gekennzeichnet. Wir konnten Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern und die bereinigte Umsatzrendite weiter steigern. Erstmals lag der Umsatz in einem Quartal bei mehr als fünf Milliarden Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis erreichte ebenfalls einen neuen Höchstwert. Zu der erfolgreichen Entwicklung und der guten Ergebnisqualität haben alle drei Unternehmensbereiche und alle Regionen beigetragen", sagte Hans Van Bylen, Vorsitzender des Vorstands von Henkel.

"Diese starke Entwicklung wurde durch unsere führenden Marken und Innovationen, unseren verstärkten Fokus auf unsere Kunden und Konsumenten, die Beschleunigung unserer Digitalaktivitäten sowie unser hoch engagiertes globales Team getragen", ergänzte Hans Van Bylen. "Wir haben unser Portfolio weiter gestärkt und Vereinbarungen über zwei wichtige Akquisitionen unterzeichnet."

Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres sagte Hans Van Bylen: "Wir stellen uns weiterhin auf ein volatiles und unsicheres Marktumfeld ein. Die Währungsschwankungen werden anhalten und die Preise für Rohstoffe tendenziell steigen. Zudem erwarten wir einen sich weiter verstärkenden Preis- und Promotionsdruck in den Konsumgütermärkten. Dennoch wollen wir unsere erfolgreiche Entwicklung fortsetzen."

In diesem herausfordernden Marktumfeld bestätigte Henkel den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. "Wir erwarten ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent. Für die bereinigte EBIT-Marge rechnen wir mit einem Anstieg auf mehr als 17,0 Prozent und für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie mit einem Zuwachs zwischen 7 und 9 Prozent", sagte Hans Van Bylen.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2017

Der Umsatz erreichte im ersten Quartal 2017 mit 5.064 Mio. Euro einen neuen Höchstwert und stieg gegenüber dem Vorjahresquartal nominal um 13,6 Prozent. Positive Wechselkurseffekte trugen 1,1 Prozent zu diesem Wachstum bei. Akquisitionen und Divestments steigerten den Umsatz um 8,5 Prozent. Hierzu trug vor allem die Übernahme von The Sun Products Corporation bei. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments - verzeichnete der Umsatz einen starken Anstieg von 4,0 Prozent.

Zum organischen Umsatzwachstum trugen alle Unternehmensbereiche bei. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum von 5,5 Prozent. Der Unternehmensbereich Beauty Care zeigte ein gutes organisches Umsatzwachstum von 2,3 Prozent. Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care verzeichnete ein starkes organisches Umsatzwachstum von 3,0 Prozent. Die Wachstumsregionen trugen erneut überdurchschnittlich zum organischen Konzernwachstum bei und verzeichneten eine sehr starke organische Umsatzsteigerung von 6,7 Prozent; die reifen Märkte zeigten mit einer Steigerung von 2,1 Prozent eine gute organische Umsatzentwicklung.

Henkel konnte den Umsatz in allen Regionen organisch steigern: In Westeuropa stieg der Umsatz um 1,8 Prozent. Der Umsatz in Osteuropa erhöhte sich um 4,4 Prozent. In Afrika/Nahost wurde ein Umsatzwachstum von 2,2 Prozent erzielt. Der Umsatz in der Region Nordamerika verbesserte sich um 2,9 Prozent. In Lateinamerika stieg der Umsatz um 8,2 Prozent und der Umsatz in der Region Asien/Pazifik wuchs um 9,1 Prozent.

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg um 13,8 Prozent auf 854 Mio. Euro. Alle drei Unternehmensbereiche trugen zu diesem Wachstum bei.

Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT) verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie erhöhte sich um 11,0 Prozent von 1,27 Euro auf 1,41 Euro.

Das Netto-Umlaufvermögen in Prozent vom Umsatz verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Die Nettofinanzposition lag zum 31. März 2017 bei -1.961 Mio. Euro (31. Dezember 2016: -2.301 Mio. Euro). Die Veränderung im Vergleich zum Ende des Vorjahres war im Wesentlichen von einem positiven Free Cashflow geprägt.

Entwicklung der Unternehmensbereiche

Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte im ersten Quartal ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum von 5,5 Prozent. Nominal stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf 2.295 Mio. Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 10,5 Prozent und erreichte 415 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite verzeichnete eine sehr starke Verbesserung und erreichte 18,1 Prozent.

Der Unternehmensbereich Beauty Care erzielte im ersten Quartal ein gutes organisches Umsatzwachstum von 2,3 Prozent. Nominal erhöhte sich der Umsatz um 6,4 Prozent auf 1.011 Mio. Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis des Unternehmensbereichs Beauty Care stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,4 Prozent auf 169 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite verzeichnete einen guten Anstieg und lag bei 16,7 Prozent.

Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care erzielte im ersten Quartal ein starkes organisches Umsatzwachstum von 3,0 Prozent. Nominal legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29,5 Prozent auf 1.726 Mio. Euro zu. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 22,8 Prozent auf 298 Mio. Euro, die bereinigte Umsatzrendite lag bei 17,3 Prozent. Die Übernahme von The Sun Products Corporation trug erheblich zum Wachstum von Umsatz und betrieblichem Ergebnis bei.

Weitere Stärkung des Portfolios durch wichtige Akquisitionen

Henkel hat eine Vereinbarung zum Erwerb des weltweiten Darex Packaging Technologies-Geschäfts von GCP Applied Technologies sowie eine Vereinbarung über den Kauf des mexikanischen Haarpflegeunternehmens Nattura Laboratorios unterzeichnet.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt Henkel seinen Ausblick. Henkel erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und geht davon aus, dass das Wachstum der Unternehmensbereiche jeweils in dieser Bandbreite liegen wird. Gegenüber dem Jahr 2016 erwartet Henkel bei der bereinigten Umsatzrendite (EBIT) eine Steigerung auf mehr als 17,0 Prozent. Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie rechnet Henkel mit einem Anstieg zwischen 7 und 9 Prozent.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

