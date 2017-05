Bonn - Der Deutschen Telekom hat im ersten Quartal erneut ihre Beteiligung an der britischen BT Group zu schaffen gemacht. Der Kursverfall bei den Aktien des Telekomprimus auf der Insel schlug bei der Telekom mit einer Sonderbelastung von 0,7 Milliarden Euro zu Buche, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. Der Gewinn insgesamt ging um drei Viertel auf 747 Millionen Euro zurück - im Vorjahr hatte der Verkauf des britischen Mobilfunkgeschäfts an BT einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...