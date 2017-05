FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im April am Flughafen Frankfurt rund 5,43 Millionen Passagiere abgefertigt, 10 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn lag das Wachstum der Fluggastzahlen bei 3,9 Prozent. Das Cargo-Aufkommen am Rhein-Main-Drehkreuz stieg im vergangenen Monat um 1,9 Prozent und in den ersten vier Monaten des Jahres um 4,8 Prozent, wie die Fraport AG mitteilte.

An den internationalen Konzernflughäfen verzeichnete der Betreiber in Lima einen Zuwachs um 13,5 Prozent auf 1,56 Millionen Passagiere. Bei den At-Equity konsolidierten Flughäfen verzeichnete Fraport in der Türkei einen kräftigen Anstieg: Der Flughafen in Antalya fertigte im vergangenen Monat 17,7 Prozent mehr Fluggäste ab. Am deutschen Beteiligungsflughäfen in Hannover stieg das Passagieraufkommen um 11,9 Prozent. Zudem ginge es in Xi'an in China um 14 Prozent und in St. Petersburg um knapp 28 Prozent nach oben.

May 11, 2017 01:17 ET (05:17 GMT)

