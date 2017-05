Die Privatbank Berenberg hat Sanofi von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 92 auf 97 Euro angehoben. Das Mittel Dupixent gegen atopische Dermatitis stehe in den US vor einem starken Start, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Schätzunen für den Umsatz mit Dupixent. Vom Aktienkurs des Pharmaherstellers werde dies aber mittlerweile schon reflektiert./ajx/tih

