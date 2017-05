Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

TLG Immobilien will den Konkurrenten WCM Beteiligungs- und Grundbesitz für rund eine halbe Milliarde Euro übernehmen. TLG habe sich bereits mit WCM auf die Eckpfeiler des Deals geeinigt, zudem hätten WCM-Großaktionäre, unter anderem DIC Asset, die Andienung ihrer Aktienpakete über insgesamt rund 50 Prozent zugesichert, teilte das Immobilienunternehmen mit. TLG bietet im Tausch gegen 5,75 WCM-Aktien jeweils eine eigene neue Aktie an. Das Umtauschverhältnis bewertet jede WCM-Aktie mit 3,15 Euro. Das ist eine Prämie von 4,1 Prozent auf den gewichteten Durchschnittskurs der WCM-Aktien innerhalb der vergangene drei Monate. Die WCM war am Mittwoch bereits im Vorfeld der Mitteilung deutlich gestiegen auf 3,50 Euro zum Xetra-Schluss. TLG wird an der Börse mit rund 1,4 Milliarden Euro bewertet und ist somit etwa drei Mal so groß wie der Rivale WCM. Beide Unternehmen haben sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert.

TAGESTHEMA II

Adidas verkauft mit den Marken TaylorMade, Adams Golf sowie Ashworth sein Golfausrüstungsgeschäft an KPS Capital Partners. Dabei werde rund die Hälfte des Kaufpreises in Höhe von insgesamt 425 Millionen Dollar in bar gezahlt, teilte Adidas mit. Die Transaktion soll im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen sein und sich mit einem nicht-operativen Betrag im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich negativ auf die Gewinn-und-Verlust-Rechnung auswirken. Adidas rechnet jedoch unverändert mit einer Steigerung des Gewinns aus den fortgeführten Geschäftsbereichen im Jahr 2017 auf einen Wert zwischen 1,200 und 1,225 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE TELEKOM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 18.630 +6% 17 17.630 EBITDA bereinigt 5.457 +6% 18 5.163 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 1.040 -1% 14 1.047 Ergebnis nach Steuern/Dritten 791 -75% 12 3.125 Ergebnis je Aktie 0,25 -63% 3 0,68 Free Cashflow 1.117 +36% 15 822

HENKEL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 5.044 +13% 11 4.456 Organisches Wachstum 3,3 -- 4 2,9 EBIT bereinigt 842 +12% 7 751 Ergebnis nach Steuern/Dritten 515 -2% 1 525 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,42 +12% 8 1,27

DEUTSCHE EUROSHOP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 51 +0% 3 51 EBIT 45 -0% 3 45 Ergebnis nach Steuern 26 +4% 3 25 FFO* je Aktie 0,60 +3% 4 0,58

DUERR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Auftragseingang 989 -6% 5 1.049 Umsatz 869 +5% 5 825 EBIT 81 +38% 4 59 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +53% 2 38 Ergebnis je Aktie 1,39 +28% 2 1,09

PROSIEBENSAT.1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 908 +13% 3 802 EBITDA bereinigt 188 +11% 3 170 EBIT 158 +30% 1 122 Ergebnis nach Steuern/Dritten 88 +33% 2 66 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 85 +12% 1 76 Ergebnis je Stammaktie bereinigt 0,39 +11% 4 0,35

RTL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 1.431 -0% 3 1.432 EBITA 226 -2% 2 229 Ergebnis je Aktie 1,05 +17% 1 0,90

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 3.536 +6% 5 3.343 EBIT 434 +3% 5 421 Ergebnis nSt und Dritten 280 +11% 3 253 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,42 +11% 4 0,38

STADA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 516 +4% 1 497 EBITDA bereinigt 102 +11% 1 92 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 46 +14% 1 40 Erg je Aktie bereinigt 0,73 +14% 1 0,64

JENOPTIK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Auftragseingang 206 +30% 2 158 Umsatz 166 +5% 4 158 EBIT 12 +19% 4 10 Ergebnis nach Steuern 9 +40% 4 7 Ergebnis je Aktie 0,16 +45% 2 0,11

NORDEX

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Auftragseingang 471 -13% 2 541 Umsatz 630 -1% 3 637 EBITDA 52 -12% 2 59 EBIT 13 -71% 2 45 Konzernergebnis 5 -80% 1 26 Ergebnis je Aktie 0,07 -77% 2 0,31

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 18 +30% 2 14 EBITDA bereinigt -1 -- 2 -1 Konzernergebnis -2 -- 2 -2 Ergebnis je Aktie -0,11 -- 2 -0,11

Weitere Termine:

07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg

07:30 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q, München

07:30 DE/MLP AG, Ergebnis 1Q, Wiesloch

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried

07:30 DE/SGL Carbon, Ergebnis 1Q, Wiesbaden

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Pullach

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest

07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

07:30 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien

07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q, London

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München

08:30 LU/Senvion SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Gütersloh

09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München

10:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München

10:00 DE/BMW AG, HV, München

10:00 DE/Kion Group AG, HV, Frankfurt

10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), HV, Frankfurt

10:30 DE/Adidas AG, HV, Fürth

10:30 DE/Talanx AG, HV, Hannover

17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung zur endgültigen Billigung im

Entschädigungsverfahren für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter

-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco

17:45 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q, Paris

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom

DIVIDENDENABSCHLAG

Heidelbergcement 1,60 EUR Linde 3,70 EUR SAP 1,25 EUR VW St 2,00 EUR VW Vz 2,06 EUR Hannover Rück 5,00 EUR K+S 0,30 EUR Hochtief 2,60 EUR Hamborner Reit 0,43 EUR Takkt 0,55 EUR Compugroup 0,35 EUR Drägerwerk St 0,13 EUR Drägerwerk Vz 0,19 EUR Audi 2,00 EUR KSB St 5,50 EUR KSB Vz 5,76 EUR Paragon 0,25 EUR GlaxoSmithKline 0,19 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj 10:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -11,8 Mrd GBP zuvor: -12,5 Mrd GBP 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% - US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 238.000

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.