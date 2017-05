DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

TLG Immobilien will den Konkurrenten WCM Beteiligungs- und Grundbesitz für rund eine halbe Milliarde Euro übernehmen. TLG habe sich bereits mit WCM auf die Eckpfeiler des Deals geeinigt, zudem hätten WCM-Großaktionäre, unter anderem DIC Asset, die Andienung ihrer Aktienpakete über insgesamt rund 50 Prozent zugesichert, teilte das Immobilienunternehmen mit. TLG bietet im Tausch gegen 5,75 WCM-Aktien jeweils eine eigene neue Aktie an. Das Umtauschverhältnis bewertet jede WCM-Aktie mit 3,15 Euro. Das ist eine Prämie von 4,1 Prozent auf den gewichteten Durchschnittskurs der WCM-Aktien innerhalb der vergangene drei Monate. Die WCM war am Mittwoch bereits im Vorfeld der Mitteilung deutlich gestiegen auf 3,50 Euro zum Xetra-Schluss. TLG wird an der Börse mit rund 1,4 Milliarden Euro bewertet und ist somit etwa drei Mal so groß wie der Rivale WCM. Beide Unternehmen haben sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert.

TAGESTHEMA II

Adidas verkauft mit den Marken TaylorMade, Adams Golf sowie Ashworth sein Golfausrüstungsgeschäft an KPS Capital Partners. Dabei werde rund die Hälfte des Kaufpreises in Höhe von insgesamt 425 Millionen Dollar in bar gezahlt, teilte Adidas mit. Die Transaktion soll im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen sein und sich mit einem nicht-operativen Betrag im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich negativ auf die Gewinn-und-Verlust-Rechnung auswirken. Adidas rechnet jedoch unverändert mit einer Steigerung des Gewinns aus den fortgeführten Geschäftsbereichen im Jahr 2017 auf einen Wert zwischen 1,200 und 1,225 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE TELEKOM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 18.630 +6% 17 17.630 EBITDA bereinigt 5.457 +6% 18 5.163 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 1.040 -1% 14 1.047 Ergebnis nach Steuern/Dritten 791 -75% 12 3.125 Ergebnis je Aktie 0,25 -63% 3 0,68 Free Cashflow 1.117 +36% 15 822

HENKEL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 5.044 +13% 11 4.456 Organisches Wachstum 3,3 -- 4 2,9 EBIT bereinigt 842 +12% 7 751 Ergebnis nach Steuern/Dritten 515 -2% 1 525 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,42 +12% 8 1,27

DEUTSCHE EUROSHOP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 51 +0% 3 51 EBIT 45 -0% 3 45 Ergebnis nach Steuern 26 +4% 3 25 FFO* je Aktie 0,60 +3% 4 0,58

DUERR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Auftragseingang 989 -6% 5 1.049 Umsatz 869 +5% 5 825 EBIT 81 +38% 4 59 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +53% 2 38 Ergebnis je Aktie 1,39 +28% 2 1,09

PROSIEBENSAT.1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 908 +13% 3 802 EBITDA bereinigt 188 +11% 3 170 EBIT 158 +30% 1 122 Ergebnis nach Steuern/Dritten 88 +33% 2 66 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 85 +12% 1 76 Ergebnis je Stammaktie bereinigt 0,39 +11% 4 0,35

RTL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 1.431 -0% 3 1.432 EBITA 226 -2% 2 229 Ergebnis je Aktie 1,05 +17% 1 0,90

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 3.536 +6% 5 3.343 EBIT 434 +3% 5 421 Ergebnis nSt und Dritten 280 +11% 3 253 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,42 +11% 4 0,38

STADA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 516 +4% 1 497 EBITDA bereinigt 102 +11% 1 92 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 46 +14% 1 40 Erg je Aktie bereinigt 0,73 +14% 1 0,64

JENOPTIK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Auftragseingang 206 +30% 2 158 Umsatz 166 +5% 4 158 EBIT 12 +19% 4 10 Ergebnis nach Steuern 9 +40% 4 7 Ergebnis je Aktie 0,16 +45% 2 0,11

NORDEX

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Auftragseingang 471 -13% 2 541 Umsatz 630 -1% 3 637 EBITDA 52 -12% 2 59 EBIT 13 -71% 2 45 Konzernergebnis 5 -80% 1 26 Ergebnis je Aktie 0,07 -77% 2 0,31

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 18 +30% 2 14 EBITDA bereinigt -1 -- 2 -1 Konzernergebnis -2 -- 2 -2 Ergebnis je Aktie -0,11 -- 2 -0,11

Weitere Termine:

07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg

07:30 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q, München

07:30 DE/MLP AG, Ergebnis 1Q, Wiesloch

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried

07:30 DE/SGL Carbon, Ergebnis 1Q, Wiesbaden

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Pullach

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest

07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

07:30 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien

07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q, London

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München

08:30 LU/Senvion SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Gütersloh

09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München

10:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München

10:00 DE/BMW AG, HV, München

10:00 DE/Kion Group AG, HV, Frankfurt

10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), HV, Frankfurt

10:30 DE/Adidas AG, HV, Fürth

10:30 DE/Talanx AG, HV, Hannover

17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung zur endgültigen Billigung im

Entschädigungsverfahren für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter

-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco

17:45 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q, Paris

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom

DIVIDENDENABSCHLAG

Heidelbergcement 1,60 EUR Linde 3,70 EUR SAP 1,25 EUR VW St 2,00 EUR VW Vz 2,06 EUR Hannover Rück 5,00 EUR K+S 0,30 EUR Hochtief 2,60 EUR Hamborner Reit 0,43 EUR Takkt 0,55 EUR Compugroup 0,35 EUR Drägerwerk St 0,13 EUR Drägerwerk Vz 0,19 EUR Audi 2,00 EUR KSB St 5,50 EUR KSB Vz 5,76 EUR Paragon 0,25 EUR GlaxoSmithKline 0,19 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj 10:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -11,8 Mrd GBP zuvor: -12,5 Mrd GBP 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% - US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 238.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 750 Mio SEK 11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2020 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 im Gesamtvolumen von 5,5 bis 7,25 Mrd EUR Auktion 4,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2044 Auktion 2,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2047 im Gesamtvolumen von 1,75 bis 2,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 18 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 12 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.394,40 -0,04% Nikkei-225 19.976,95 0,39% Schanghai-Comp. 3.030,85 -0,72% DAX 12.757,46 +0,07% DAX-Future 12.776,50 +0,21% XDAX 12.766,91 +0,20% MDAX 25.132,24 -0,22% TecDAX 2.155,16 +0,32% EuroStoxx50 3.645,74 -0,09% Stoxx50 3.263,76 +0,19% Dow-Jones 20.943,11 -0,16% S&P-500-Index 2.399,63 +0,11% Nasdaq-Comp. 6.129,14 +0,14% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,32 -7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Erst einmal weiter in der Mini-Konsolidierung sehen Börsianer die Aktienmärkte am Donnerstag. "Zunächst gibt es keine Impulse für einen Ausbruch", sagt ein Marktteilnehmer. Die Verschnaufpause mache aber einen trendbestätigenden Eindruck, könnte also bald nach oben aufgelöst werden. Von den Vorlagen gibt es keine Impulse. Der S&P-500 hat weiterhin Schwierigkeiten mit dem Überwinden der 2.400er Marke, die Handelsspanne war auch am Mittwoch extrem eng. Positiv gesehen wird allerdings, dass der marktbreite Russel-2000 deutlich stieg. In Asien wiederum ist das Geschäft ruhig. Positiv sind die Vorlagen für die europäischen Ölwerte. Die Ölpreise sind nach deutlich gesunkenen US-Lagerbeständen stark gestiegen. Neue Impulse für Einzelaktien werden von der Berichtssaison ausgehen, die nun ihren Höhepunkt erreicht.

Rückblick: Kaum verändert - Während die Berichtssaison tobte, traten die europäischen Aktienmärkte mehrheitlich auf der Stelle. Beobachter sprachen von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Der Rohstoffsektor setzte seine Erholung fort; der Branchenindex gewann 0,7 Prozent. Hier wurde auf die Stabilisierung des Kupfer-Preises verwiesen. Der Versicherersektor notierte am Ende kaum verändert, hier hatten Axa und ING Quartalszahlen vorgelegt. Axa schlossen nach deutlichen Anfangsgewinne knapp im Minus. Der französische Versicherer ist im ersten Quartal beim Umsatz nicht vorangekommen und verfehlte daher die Erwartungen. Allerdings will er einen Minderheitsanteil an seinem US-Geschäft an die Börse bringen, was den Kurs zunächst gestützt hatte. Bei ING wurde die Gewinnentwicklung positiv gesehen. ING legten um 1,3 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Nach den Geschäftszahlen vom Vortag gab es negative Analystenkommentare für Elringklinger, die Aktie schloss 5,7 Prozent leichter. Bertrandt überraschte mit einer Umsatzwarnung, auch der Gewinn wird darunter leiden, die Aktie schloss 13,6 Prozent im Minus. Leoni überzeugte dagegen. Der Bordnetz-Spezialist verdiente im ersten Quartal mehr als erwartet. Für die Aktie ging es um 8,6 Prozent nach oben. Schwierige Endmärkte, besonders in der Region Asien-Pazifik, führten zu einem starken Margenrückgang bei Heidelbergcement. Der Kurs gab um 1,2 Prozent nach. Evotec rückten dagegen nach überzeugenden Zahlen um 8,5 Prozent vor. Bei WCM flammten Übernahmespekulationen auf. Die Aktie schloss 9 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) +0,1% auf 12.767 Punkte

Solarworld brachen ein, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 80 Prozent niedriger getaxt mit 0,79 Euro. Adidas wurden unverändert gestellt nach der Nachricht, dass das Unternehmen sein Golfausrüstungsgeschäft für 425 Millionen Dollar an KPS Capital Partners verkauft. WCM wurden mit 3,25 nach 3,50 Euro zum Handelsende getaxt. TLG Immobilien hatte mitgetielt, den Konkurrenten übernehmen zu wollen, bei einer Bewertung von 3,15 Euro je Aktie. TLG Immobilien zeigten sich unverändert.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Mit dem Auslaufen der Berichtssaison rücke die Politik wieder stärker in den Vordergrund. Die Märkte wollten endlich Taten sehen, was die versprochenen Steuersenkungen in den USA angehe, hieß es. "Wir hatten eine sehr gute Berichtssaison, doch der Markt braucht die lange versprochenen Steuersenkungen um weiter nach oben zu laufen", so Analystin Monica Defend von Pioneer Investments.Während es für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite leicht nach oben ging, wurde der Dow von Abgaben bei Disney und Boeing belastet. Der Medienkonzern übertraf zwar mit dem Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Boeing fielen um 2,0 Prozent zurück, nachdem der Konzern die Testflüge mit der 737 Max wegen Triebwerksproblemen ausgesetzt hat. Die erste Auslieferung soll jedoch wie geplant noch im Mai erfolgen. Gesucht waren Energiewerte, die mit der starken Ölpreiserholung nach oben kletterten. Der Sektorindex gewann 1,3 Prozent. Wenig Bewegung gab es am US-Anleihemarkt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0866 -0,0% 1,0868 1,0872 EUR/JPY 124,10 -0,1% 124,20 124,05 EUR/CHF 1,0968 +0,1% 1,0962 1,0967 GBP/EUR 1,1902 +0,0% 1,1902 1,1905 USD/JPY 114,19 -0,1% 114,28 114,10 GBP/USD 1,2937 +0,0% 1,2934 1,2945

Der Dollar konnte seine zwischenzeitlichen Verluste wieder aufholen. Im Gegenzug fiel der Euro im späten US-Handel auf ein Tagestief bei 1,0853 Dollar. Im Hoch hatte er noch bei 1,0900 Dollar gelegen. Auch zum Yen legte die US-Devise mit der weiter intakten Zinserhöhungsfantasie zu. Die umstrittene Entlassung von FBI-Chef Comey durch Präsident Donald Trump belastete den Dollar kaum.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,90 47,7 +0,4% 0,20 -15,6% Brent/ICE 50,43 50,22 +0,4% 0,21 -13,9%

Angetrieben wurden die Ölpreise vom stärksten Rückgang der offiziellen US-Lagerdaten in diesem Jahr. Allerdings gingen die Benzinlagerbestände nur halb so stark zurück wie erwartet. Schon am Vorabend hatten die Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute einen Rückgang der US-Ölvorräte vermeldet. Der Rückgang der Öllagerdaten vertrieb kurzzeitig die Sorgen um eine Überversorgung der Märkte. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 3,2 Prozent auf 47,33 Dollar. Für Brent ging es um 3,1 Prozent auf 50,22 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,29 1.219,10 +0,1% +1,19 +6,0% Silber (Spot) 16,25 16,19 +0,4% +0,06 +2,1% Platin (Spot) 914,50 910,50 +0,4% +4,00 +1,2% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,2% +0,01 -0,8%

Gold war tendenziell gesucht. Der Preis für die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.219 Dollar. Die umstrittene Entlassung von FBI-Chef Comey habe leichte Käufe im "sicheren Hafen" Gold ausgelöst, hieß es. Im elektronischen Handel gab der Goldpreis die Gewinne aber anschließend wieder vollständig ab.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, hält ungeachtet der etwas schwächeren US-Konjunkturdaten seit Beginn des Jahres an seiner Ansicht fest, dass die Fed die Zinsen im laufenden Jahr rascher erhöhen kann als viele seiner Notenbank-Kollegen dies erwarten. Er hält drei weitere Zinsanhebungen im weiteren Jahresverlauf für angemessen.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Der RICS-Hauspreisindex lag im April wie im März bei einem Wert von 22. Die Prognose lautete auf 20.

ADIDAS

hat neue Mitglieder in den Vorstand berufen. Gil Steyaert wird zum 12. Mai 2017 als ordentliches Mitglied bestellt und spätestens ab 1. Oktober Glenn Bennett als für Global Operations zuständiges Vorstandsmitglied nachfolgen.

DEUTSCHE POST

Nachfolgend eine Vergleichstabelle der Erstquartalszahlen und der Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 14.883 +7% 14.586 +5% 13.872 EBIT 885 +1% 912 +5% 873 Ergebnis nSt und Dritten 633 -1% 668 +5% 639 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,52 -2% 0,52 -2% 0,53 Umsatz Post-eCommerce-Parcel 4.545 +6% 4.386 +3% 4.272 Umsatz Express 3.595 +13% 3.442 +8% 3.181 Umsatz Forwarding/Freight 3.546 +7% 3.450 +4% 3.327 Umsatz Supply Chain 3.523 +4% 3.458 +2% 3.393 EBIT Post-eCommerce-Parcel 425 +3% 456 +10% 414 EBIT Express 396 +12% 383 +8% 355 EBIT Forwarding/Freight 40 -22% 54 +6% 51 EBIT Supply Chain 99 -22% 100 -22% 127

Die Deutsche Post bestätigte die Unternehmensprognose wie erwartet. So soll der operative Gewinn auf EBIT-Basis im laufenden Geschäftsjahr auf rund 3,75 Milliarden Euro von zuletzt 3,5 Milliarden im vergangenen Jahr wachsen. Das mittelfristige Ziel des Unternehmens, das EBIT im Zeitraum 2013 bis 2020 um durchschnittlich mehr als 8 Prozent jährlich zu steigern, wurde ebenfalls bestätigt.

VW

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen des Verdachts auf Marktmanipulation gegen VW-Chef Matthias Müller, VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sowie den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Strafanzeige sei zudem gegen Porsche-Manager Philipp von Hagen gestellt worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

AAREAL

Nachfolgend eine Vergleichstabelle der Erstquartalszahlen und der Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG* PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Zinsüberschuss 164 -9% 164 -9% 180 Risikovorsorge 2 0% 7 +270% 2 Provisionsüberschuss 48 +4% 48 +5% 46 Verwaltungsaufwand 139 -5% 137 -6% 146 Betriebsergebnis 71 -18% 70 -20% 87 Ergebnis nach Steuern/Dritten 38 -25% 38 -26% 51 Ergebnis je Aktie 0,63 -26% 0,63 -26% 0,85

* Als Mittelwert gilt jeweils der Median

FRAPORT

hat im April am Flughafen Frankfurt rund 5,43 Millionen Passagiere abgefertigt, 10 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn lag das Wachstum der Fluggastzahlen bei 3,9 Prozent. Das Cargo-Aufkommen am Rhein-Main-Drehkreuz stieg im vergangenen Monat um 1,9 Prozent und in den ersten vier Monaten des Jahres um 4,8 Prozent.

LANXESS

Nachfolgend eine Vergleichstabelle der Erstquartalszahlen und der Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 2.401 +25% 2.173 +13% 1.920 EBITDA vor Sondereinflüssen 328 +25% 320 +22% 262 Ergebnis nach Steuern/Dritten 78 +47% 80 +51% 53 Ergebnis je Aktie 0,85 +47% 0,94 +62% 0,58

SCHAEFFLER

muss sich nach einem neuen Finanzvorstand umsehen. CFO Ulrich Hauck will seinen bis 31. März 2018 laufenden Vertrag nicht verlängern.

STRÖER

Nachfolgend eine Vergleichstabelle der Erstquartalszahlen und der Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 281 +24% 279 +23% 226 Operatives EBITDA 56 +20% 56 +21% 46 Ergebnis nach Steuern bereinigt 25 +19% 27 +30% 21 Ergebnis je Aktie bereinigt k.A. -- 0,45 +18% 0,38

"Auch im zweiten Quartal werden wir diese positive Entwicklung fortsetzen", sagte Co-CEO Udo Müller. Im laufenden Jahr erwartet Ströer weiterhin einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 320 Millionen Euro.

TLG IMMOBILIEN

ist mit einem deutlichen Erlös- und Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Das SDAX-Unternehmen, das am Vortag ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten WCM Beteiligungs- und Grundbesitz über rund 450 Millionen Euro vorgelegt hat, sieht sich auf Kurs. Die Mieterlöse stiegen im Zeitraum von Januar bis März um 20,7 Prozent auf 39,2 Millionen Euro. Der FFO, in der Immobilienwirtschaft eine gängige Kennziffer für den operativen Gewinn, legte um 23,3 Prozent auf 21,1 Millionen Euro zu. Der Konzerngewinn stieg um 22 Prozent auf 15,7 Millionen Euro.

DRILLISCH

Nachfolgend eine Vergleichstabelle der Erstquartalszahlen und der Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 153 -12% 163 -6% 173 EBITDA 35 +46% 34 +43% 24 Ergebnis nach Steuern 14 +83% 15 +100% 8 Ergebnis je Aktie 0,25 +79% 0,28 +100% 0,14

Die Prognose für 2017 wurde von Drillisch bestätigt.

GFT TECHNOLOGIES

Nachfolgend eine Vergleichstabelle der Erstquartalszahlen und der Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 111 +15% 112 +15% 97 EBIT 7 -6% 6 -23% 7 Ergebnis vor Steuern 7 -5% 5 -23% 7 Ergebnis nach Steuern 5 -9% 3 -45% 6 Ergebnis ja Aktie 0,19 -10% 0,12 -43% 0,21

SMA SOLAR

hat belastet von einem schwierigen Marktumfeld hat SMA Solar im ersten Quartal wie erwartet weniger umgesetzt und verdient. Den Ausblick für das laufende Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Die Erlöse sanken um 30 Prozent auf 173 Millionen Euro. Das EBITDA brach auf 16 Millionen ein nach 41,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum ein. Das Konzernergebnis sackte um zwei Drittel auf 6,3 Millionen Euro ab. Am Ausblick für 2017 hält SMA Solar fest.

SOLARWORLD

Der schwer angeschlagene Solarzellenhersteller wird einen Insolvenzantrag stellen. Der Vorstand sei nach umfassender Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass im Zuge des aktuellen Geschäftsverlaufs und der weiter voranschreitenden Preisverwerfungen keine positive Fortbestehensprognose mehr bestehe, die Gesellschaft damit überschuldet sei und somit eine Insolvenzantragspflicht vorliege, heißt es in einer Mitteilung.

BARCLAYS

legt einen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC um Gebühren ihres ehemaligen Vermögensverwaltungsgeschäftes gegen Zahlung von 97 Millionen US-Dollar bei.

GAMESA

Der Siemens-Fusionspartner im Windenergiegeschäft hat in seinem letzten Quartal vor der Fusion ein starkes Wachstum vorgelegt. Gamesa berichtete einen fast 40-prozentigen Anstieg des Nettogewinns auf 100 Millionen Euro. Basis dafür war ein Rekordumsatz von 1,55 Milliarden Euro, ein Plus von 45 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

ZURICH INSURANCE

hat im ersten Quartal 2017 den Betriebsgewinn (ohne die Berücksichtigung von Ogden) dank starker Leistungen aller Geschäftsbereiche um 14 Prozent auf 1,22 Milliarden US-Dollar verbessert. Im Februar 2017 änderte die britische Regierung die sogenannte Ogden-Rate. Das ist der Diskontsatz, der zur Berechnung von Personenschäden- und Unfallforderungen herangezogen wird. Dieser Entscheid hatte nach Aussage von Zurich außerordentliche finanzielle Folgen für den gesamten britischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt. Für Zurich beliefen sich die Auswirkungen auf den Betriebsgewinn im ersten Quartal auf 289 Millionen Dollar.

