Gewinnspiel I: Drohne zu gewinnen

In Kooperation mit Hüthig veranstaltet Mesago ein Gewinnspiel: Täglich können Teilnehmer eine Drohne des Typs U818A-1 von udiR/C gewinnen. Die Drohne kann mit einer HD-Kamera bestückt werden und wird über einen 2,4 GHz Controller gesteuert.

Zusätzlich verfügt sie über mehrere Flugmodi, die eine flexible Steuerung erlauben. Ein "Low battery Alarm" gibt rechtzeitig über niedrigen Energiestand Bescheid. Enthalten ist selbstverständlich auch das Ladegerät sowie die Bedienungsanleitung.

Die Gewinnspielkarten gibt es am Eingang Ost sowie am Messestand der Fachzeitschrift Productronic (Hüthig) in Halle 4, Stand 319. Dort steht auch die Gewinnspielbox, in die die ausgefüllten Gewinnspielkarten eingeworfen werden können. Die tägliche Verlosung findet um 16:00 Uhr im EMS/PCB-Forum in Halle 5, Stand 221A statt.

Gewinnspiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...