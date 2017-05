PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Medigene hat im ersten Quartal 2017 aufgrund des Verkaufs eines Medikamentenkandidaten deutlich weniger erlöst als ein Jahr zuvor. Die Gesamterlöse gingen von Januar bis März um ein Drittel auf 2,6 Millionen Euro zurück, wie die im TecDax notierte Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Die Forschungsausgaben stiegen um gut die Hälfte auf 3,6 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von fast 3,7 Millionen Euro, nach einem Minus von knapp 1,4 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Medigene.

Der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Dave Lemus verlässt das Management und wird zukünftig Aufsichtsrat und Vorstand beraten, wie Medigene weiter mitteilte. Erst vor kurzem hatte sich Medigene knapp 21 Millionen Euro an frischem Kapital besorgt. Den Erlös will Medigene in die Forschung- und Entwicklung stecken./mne/stb

ISIN DE000A1X3W00

