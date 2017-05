Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Boeing hat die Testflüge mit der neuen 737 Max aufgrund von Triebwerksproblemen vorübergehend ausgesetzt. Der Konzern hält allerdings am geplanten ersten Auslieferungstermin noch im Mai weiter fest. Boeing kündigte die "temporäre Aussetzung" damit nur wenige Tage vor der geplanten Überführung der ersten Maschine des neuen Typs nach Malaysia zu Lion Air an. Insgesamt hat Boeing 3.700 Bestellungen für die Boeing 737 Max erhalten, die von Triebwerken des Joint-Ventures CFM von General Electric und Safran angetrieben werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 238.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.394,40 -0,04% Nikkei-225 19.970,35 +0,35% Hang-Seng-Index 25.063,76 +0,19% Kospi 2.293,79 +1,04% Shanghai-Composite 3.022,80 -0,98% S&P/ASX 200 5.878,50 +0,05%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nur in Schanghai hält die Schwächephase an. In Tokio wird der Markt von einem auf Tagessicht leicht schwächeren Yen gestützt. Allerdings berichten Händler von immer wieder einsetzenden Gewinnmitnahmen, je näher der japanische Leitindex der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Punkten komme. In Seoul macht der Kospi die Vortagesverluste fast komplett wieder wett. In China verbuchen über 2.500 Titel Abschläge mit der anhaltenden Sorge vor einer Liquiditätsverknappung durch eine schärfere Regulierung. Nur rund 100 Aktien werden mit Aufschlägen gehandelt. Analysten verweisen zudem auf den Ausverkauf bei Werten mit Bezug auf die neue Sonderwirtschaftszone in Xiongan. Davon unbeeindruckt zeigt sich Hongkong, wo der HSI mit etwas festerer Tendenz auf das nächste 22-Monatshoch klettert. Toyota verlieren in Tokio 0,6 Prozent. Der Automobilhersteller hatte am Vortag nach Börsenschluss Viertquartalszahlen vorgelegt. Die Jefferies-Analysten bemängeln einen zu konservativen Ausblick, was für das Unternehmen allerdings nicht untypisch sei.

US-NACHBÖRSE

Die Snap-Aktie brach nach enttäuschenden Quartalszahlen auf Nasdaq.com um 23,1 Prozent ein (s.u.). Für die Aktie des Medienkonzerns 21st Century Fox ging es um 2,9 Prozent nach unten (s.u.). Symantec rutschten nach der Vorlage der Quartalszahlen um 7,1 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.943,11 -0,16 -32,67 5,97 S&P-500 2.399,63 0,11 2,71 7,18 Nasdaq-Comp. 6.129,14 0,14 8,56 13,86 Nasdaq-100 5.681,68 0,06 3,37 16,82 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 820 Mio 861 Mio Gewinner 1.939 1.293 Verlierer 1.041 1.691 unverändert 116 120

Uneinheitlich - Mit dem Auslaufen der Berichtssaison rücke die Politik wieder stärker in den Vordergrund. Die Märkte wollten endlich Taten sehen, was die versprochenen Steuersenkungen in den USA angehe, hieß es. "Wir hatten eine sehr gute Berichtssaison, doch der Markt braucht die lange versprochenen Steuersenkungen um weiter nach oben zu laufen", so Analystin Monica Defend von Pioneer Investments.Während es für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite leicht nach oben ging, wurde der Dow von Abgaben bei Disney und Boeing belastet. Der Medienkonzern übertraf zwar mit dem Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Boeing fielen um 2,0 Prozent zurück, nachdem der Konzern die Testflüge mit der 737 Max wegen Triebwerksproblemen ausgesetzt hat. Die erste Auslieferung soll jedoch wie geplant noch im Mai erfolgen. Gesucht waren Energiewerte, die mit der starken Ölpreiserholung nach oben kletterten. Der Sektorindex gewann 1,3 Prozent. Wenig Bewegung gab es am US-Anleihemarkt.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,41 0,8 2,40 -3,7 30 Jahre 3,03 0,1 3,03 -3,8

Wenig Bewegung gab es am US-Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 1 Basispunkt auf 2,41 Prozent. Die Auktion zehnjähriger Papiere im Volumen von 23 Milliarden Dollar traf, wie bereits die Auktion am Vortag, nur auf mäßiges Interesse.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0867 -0,0% 1,0868 1,0894 +3,3% EUR/JPY 124,13 -0,1% 124,20 123,94 +1,0% EUR/GBP 0,8398 -0,0% 0,8402 0,8388 -1,5% GBP/USD 1,2940 +0,0% 1,2934 1,2986 +4,9% USD/JPY 114,23 -0,0% 114,28 113,77 -2,3% USD/KRW 1129,40 -0,1% 1131,00 1134,71 -6,5% USD/CNY 6,9054 +0,0% 6,9032 6,9024 -0,6% USD/CNH 6,9107 -0,0% 6,9137 6,9085 -0,9% USD/HKD 7,7869 +0,0% 7,7866 7,7861 +0,4% AUD/USD 0,7352 -0,1% 0,7357 0,7373 +1,9%

Der Dollar konnte seine zwischenzeitlichen Verluste wieder aufholen. Im Gegenzug fiel der Euro im späten US-Handel auf ein Tagestief bei 1,0853 Dollar. Im Hoch hatte er noch bei 1,0900 Dollar gelegen. Auch zum Yen legte die US-Devise mit der weiter intakten Zinserhöhungsfantasie zu. Die umstrittene Entlassung von FBI-Chef Comey durch Präsident Donald Trump belastete den Dollar kaum.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,91 47,7 +0,4% 0,21 -15,6% Brent/ICE 50,38 50,22 +0,3% 0,16 -14,0%

Angetrieben wurden die Ölpreise vom stärksten Rückgang der offiziellen US-Lagerdaten in diesem Jahr. Allerdings gingen die Benzinlagerbestände nur halb so stark zurück wie erwartet. Schon am Vorabend hatten die Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute einen Rückgang der US-Ölvorräte vermeldet. Der Rückgang der Öllagerdaten vertrieb kurzzeitig die Sorgen um eine Überversorgung der Märkte. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 3,2 Prozent auf 47,33 Dollar. Für Brent ging es um 3,1 Prozent auf 50,22 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,70 1.219,10 +0,1% +1,60 +6,0% Silber (Spot) 16,26 16,19 +0,4% +0,07 +2,1% Platin (Spot) 914,55 910,50 +0,4% +4,05 +1,2% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,2% +0,01 -0,8%

Gold war tendenziell gesucht. Der Preis für die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.219 Dollar. Die umstrittene Entlassung von FBI-Chef Comey habe leichte Käufe im "sicheren Hafen" Gold ausgelöst, hieß es. Im elektronischen Handel gab der Goldpreis die Gewinne aber anschließend wieder vollständig ab.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 1,75 Prozent belassen.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, hält ungeachtet der etwas schwächeren US-Konjunkturdaten seit Beginn des Jahres an seiner Ansicht fest, dass die Fed die Zinsen im laufenden Jahr rascher erhöhen kann als viele seiner Notenbank-Kollegen dies erwarten. Er hält drei weitere Zinsanhebungen im weiteren Jahresverlauf für angemessen.

KONJUNKTUR JAPAN

Der nicht saisonbereinigte Leistungsbilanzüberschuss Japans lag im März bei 2,908 Billionnen Yen, die Prognose lautete auf 2,604 Billionen.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Industrieproduktion in Malaysia ist im März zum Vorjahr um 4,6 Prozent gestiegen, stärker als mit 4,3 Prozent erwartet.

21ST CENTURY FOX

hat zwar im Geschäftsquartal von Januar bis Ende März den Umsatz erhöht, allerdings nicht so stark wie erwartet worden war. Dank der höheren Werbeeinnahmen stieg der Umsatz um 4,6 Prozent auf 7,56 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 7,63 Milliarden gerechnet. Für den Konzern berichtete 21st Century Fox einen Nettogewinn von 799 Millionen Dollar nach 841 Millionen Dollar. Bereinigt um Sonderposten erhöhte sich der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft auf 0,54 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 0,48 Dollar gerechnet.

SNAPCHAT

Der Mutterkonzern der Messaging-App Snapchat hat kurz nach dem Börsengang Probleme, das starke Wachstum bei den Nutzerzahlen zu halten. Für das abgelaufene Quartal wies die von Werbung lebende Snap Inc 166 Millionen tägliche Nutzer aus, 8 Millionen mehr als im Vorquartal und 44 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist das bisher schwächste Wachstum in wenigstens zwei Jahren.

May 11, 2017 01:46 ET (05:46 GMT)

