HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Beim Autozulieferer Schaeffler hat die schwächelnde Industriesparte wieder wachsende Umsätze verzeichnet. Währungsbereinigt habe die Sparte im ersten Quartal ein kleines Plus bei den Erlösen vorweisen können, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Im Autozuliefergeschäft sei Schaeffler stärker als der Markt gewachsen, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld. Insgesamt kletterte der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 6,9 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, vor allem dank der Geschäfte in China. Ohne Währungseffekte hätte das Plus 5,4 Prozent betragen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 3,3 Prozent auf 435 Millionen Euro, unter dem Strich stand ein um gut 10 Prozent höherer Gewinn von 279 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte das Management./men/stb

ISIN DE000SHA0159

AXC0097 2017-05-11/08:26