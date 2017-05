Von Manuela Mesco and Giovanni Legorano

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Finanzkonzern Unicredit schreibt wieder schwarze Zahlen. Im Vorquartal hatten noch Bilanzbereinigungen, mit denen Kapitalbasis und Profitabilität gestärkt werden sollten, die Kennziffern verhagelt. Nunmehr weisen die Italiener einen Gewinn von 907 Millionen Euro auf nach 406 Millionen Euro im Vorjahr und einem Verlust von 13,56 Milliarden Euro im Vorquartal.

Im vierten Quartal hatte der Finanzkonzern vor allem Rückstellungen für faule Kredite und andere Risiken in Höhe von 12,2 Milliarden Euro vorgenommen. Im Februar glückte den Südeuropäern dann eine 13 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung, die so hoch ausfiel wie bei fast noch keinem anderen Konzern in Europa.

Im ersten Quartal standen die Rückstellungen für notleidende Kredite bei 670 Millionen Euro nach 760 Millionen Euro im Vorjahr. Die Nettozinseinkünfte bröckelten derweil um 2,5 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro ab, während die Provisionseinnahmen auf 1,48 Milliarden Euro zulegten. Das Geldhaus strebt höhere Gebühren und Provisionen an, um die niedrigere Erträge aus dem Kreditgeschäft wettzumachen, die sich aus niedrigen und negativen Zinsen ergeben.

May 11, 2017

