Was passiert ist

Die Aktie des Elektroauto- und Energiespeicher-Herstellers Tesla (WKN:A1CX3T) stieg laut Daten von S&P 500 Global Market Intelligence im April um 12,9 %. Dieses zusätzliche Plus ist einem Aufwärtstrend zu verdanken, den die Aktie in den letzten Monaten erlebt hat. Seit Anfang des Jahres konnte die Aktie um etwa 45 % zulegen.

Und weiter?

Im April machte Tesla eine Reihe von Ankündigungen, die die Aktie steigen ließen. In der ersten Monatshälfte verkündete Tesla, man plane, im September einen elektrischen LKW vorzustellen. Das Unternehmen gab im selben Monat noch ein Bild dazu heraus.



