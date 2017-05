Über ein sehr breit gefächertes Produktportfolio im Hochfrequenz- und Millimeterwellenbereich verfügt Macom. Beispielsweise über breitbandige 2 W GaAs-Leistungsverstärker für den Frequenzbereich von DC bis 22 GHz und auch 300 W Gen 4 GaN-Leistungstransistoren. Ebenso dabei breitbandige spannungsgesteuerte Oszillatoren mit Oktavband-Frequenzen, reduziertes Phasenrauschen, stabile Leistung über den Temperaturbereich und erhöhte Empfindlichkeit.

6 GHz GaN-Leistungsverstärker

Nicht weniger stark im Markt bewegt sich Analog Devices. Das Unternehmen kündigte zwei Leistungsverstärker-Module auf der Basis von Galliumnitrid (GaN) an. Die rein auf Festkörpertechnik basierenden Breitband-Module HMC7885 und HMC7748 adressieren Anwendungen im Bereich zwischen 2 GHz und 6 GHz. Der HMC7885 ist ein 32-W-Hybridverstärker in einem hermetisch dichten Flange-Mount-Gehäuse (1" x 1,4" x 0,15") mit 18 Anschlüssen für hochzuverlässige Anwendungen. Der für den Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C geeignete Hybridverstärker erreicht eine Kleinsignal-Verstärkung von typisch 21 dB und eine gesättigte HF-Ausgangsleistung von 45 dBm. Die Ruhestromaufnahme des Moduls an einer Versorgungsspannung von 28 VDC beträgt 2,2 A. Der HF-Eingang und -Ausgang sind mit Gleichstromsperren versehen und auf 50 - abgestimmt. Ein Evaluationboard mit Layout und Stückliste ist verfügbar.

Der HMC7748 ist ein vollintegriertes, mehrstufiges Leistungsverstärkermodul mit einer gesättigten Ausgangsleistung von 25 W. Das für den Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C geeignete Modul mit sechs Anschlüssen akzeptiert Eingangssignale bis maximal -8 dBm und kommt auf eine Kleinsignal-Verstärkung von 60 dB. Es enthält Bias-Sequencing- und Regelungsfunktionen und ist ebenfalls intern auf 50 - abgestimmt. Der Leistungsverstärker nimmt an 12 V Versorgungsspannung 0,7 A auf, während es bei 28 V bis zu 4 A sind. Über seinen Enable-Pin kann das 3,75" x 3" x 0,6" große Modul in den Shutdown-Zustand versetzt werden, sodass ein Ein- und Ausschalten des Verstärkers ...

