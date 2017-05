Frankfurt - Die mexikanische Wirtschaft hatte in den vergangenen Monaten große Herausforderungen zu meistern, so die Analysten der DekaBank. Der neue US-Präsident Donald Trump habe in den ersten Amtstagen mehrere Drohungen gegen Mexiko ausgesprochen. Diese hätten einen Handelskrieg und einen deutlichen Rückgang der Investitionen vermuten lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...