Blue Cap AG: Gämmerler GmbH baut Geschäftsführung und Strategie aus

München, 11.05.2017 (/11.05.2017/08:30) - Der Sondermaschinenbauer Gämmerler, ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe, investiert in innovative Anlagenkonzepte und neue Anwendungsfelder

Mit Wirkung zum 01. Juni 2017 wird Herr Erich Wirthwein gemeinsam mit Herrn Dr. Schwarzer die Geschäftsführung am Standort Geretsried/Gelting übernehmen. Herr Wirthwein folgt damit Herrn Jörg Westphal, der aus dem Unternehmen zum Monatsende ausscheidet.

Herr Wirthwein war in verschiedenen Führungspositionen tätig und besitzt langjährige und umfangreiche Kenntnisse in der hochspezialisierten Nische der Druckweiterverarbeitung. Er wird für die Bereiche Vertrieb, Marketing, und Service von Gämmerler verantwortlich sein. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Automatisierungslösungen im Bereich Postpress forciert das international bekannte Unternehmen auch die Entwicklung von Anlagen für den Verpackungsbereich.

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei Gämmerler und auch darauf, bei vielen der bekannten Kunden der Branche neue Projekte zur Produktivitätssteigerung und Kostenoptimierung entwickeln und begleiten zu dürfen", so Erich Wirthwein.

"Mit der organisatorischen Neuordnung, aber auch mit den Investitionen in eine neue Produktwelt wollen wir die Firma Gämmerler zukunftsorientiert ausrichten und zukünftig das Maschinen- und Anlagen Knowhow für neue Anwendungsgebiete nutzen. Mit Herrn Wirthwein haben wir einen exzellenten Vertreter der Branche gewinnen können", kommentiert der Vorstand der Blue Cap, Hannspeter Schubert, die neue Strategie.

Über Blue Cap AG: Blue Cap ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe, mit Sitz in München. Seit mehr als 10 Jahren investiert die Industrieholding erfolgreich in mittelständische, technologiegetriebene Unternehmen. Der Investitionsansatz besteht darin, ungenutzte Potenziale von Unternehmen zu realisieren und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung anzustreben. Dabei soll die Identität der zuvor inhaber- oder gründergeführten Unternehmen bewahrt werden.

Derzeit sind im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Zusammen mit der Edelmetallschmiede Carl Schaefer und der jüngsten Akquisition Neschen hat die Unternehmensgruppe bislang 12, meist mehrheitlich geführte Beteiligungsunternehmen. Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und M:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Firmen-Webseite www.blue-cap.de.

