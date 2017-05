Lieber Investor,

an dieser Stelle kommt das Bargeldverbot ins Spiel. Wenn Bankguthaben konfisziert werden müssen, um die Schulden des Staates zu löschen, ist das Bargeld ein leicht zu gehender Fluchtweg. Er ist viel leichter umzusetzen als etwa der Tausch des Geldes in die Edelmetalle Gold und Silber. In Griechenland wurde dieser Fluchtweg in den vergangenen Jahren bereits vorgelebt: Die Bevölkerung geht einfach zum Automaten, hebt ihre Ersparnisse ab und entzieht sie so dem staatlichen ...

