Enttäuschende Zahlen, der revidierte Ausblick, die schwache Performance der Aktie in den letzten sechs Monaten (-62 Prozent), der Rücktritt von Vorstand Lars Bondo Krogsgaard - alles Schnee von gestern. Abgehakt! Jetzt gilt es, Prognosen einzuhalten, Margen zu steigern, neue Aufträge an Land zu ziehen. Das wird in den nächsten Monaten in erster Linie die Aufgabe von Krogsgaard-Nachfolger José Luis Blanco sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...