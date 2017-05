Der Primärmarkt knüpfte gestern erneut an die hohe Aktivität des Vortages an. Das Orderbuch, des von der Hypo Vorarlberg bei MS+2 BP emittierten Hypotheken Covered Bonds (CB) (EUR 500 Mio., 7J), lag bei > EUR 1 Mrd. Der 10-jährige CB der niederländischen De Volksbank wurde bei MS+3 BP (EUR 500 Mio.) gepreist. Die deutsche Rentenbank kündigt eine 10-jährige Fixkupon Emission im Benchmarkformat an. Banco Commercial Portugues geht am 16. Mai für eine EUR Benchmark Hypotheken CB Emission auf Roadshow. Somit steht die mögliche Rückkehr des Emittenten an den CB Primärmarkt bevor, der diesem seit 2009 fern blieb. Die franz. Agency SNCF Reseau plant eine Dualtranche zu emittieren. Es soll eine 10-jährige EUR Benchmarkemission sowie ein Tap in Höhe von EUR 500 Mio. auf ihren 1,5% Mai 2037...

