Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 war in den letzten Monaten kein guter Ort, um bärisch zu sein. Fast 1.000 Punkte liegen zwischen dem Tief im Anschluss an das britische Referendum Ende Juni 2016 und dem bisherigen Jahreshoch von 3.667 Punkten, das am Montag markiert wurde.

