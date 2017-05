Ein Anstieg der Ölpreise hat den Aktienmärkten in Fernost am Donnerstag Auftrieb gegeben. In Tokio hielten sich die Kursgewinne insgesamt aber durch die Zögerlichkeit der Anleger in Grenzen.

Niedrigere Öl-Lagerbestände in den USA und die Aussicht auf eine anhaltende Opec-Produktionsbremse verteuerten das Rohöl. An den asiatischen Aktienbörsen waren deshalb Energiewerte gefragt. In Tokio sprachen Händler hingegen von einem vorsichtigen Agieren der Investoren bei einem Nikkei-Index nahe der Marke von 20.000 Punkten. Die Kauflust werde erst wiederkommen, wenn die Kurse in den USA stiegen, sagte Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...