Der Umsatz und das operative Ergebnis des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns sind auf Rekordhöhe. Henkel bekräftigt deshalb seine Prognosen.

Der Konsumgüterkonzern Henkel ist trotz des Preisdrucks mit Zuwächsen ins Jahr gestartet und hat dabei Rekordwerte markiert. "Erstmals lag der Umsatz in einem Quartal bei mehr als fünf Milliarden Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis erreichte ebenfalls einen neuen Höchstwert", sagte der seit einem Jahr amtierende Henkel-Chef Hans van Bylen am Donnerstag. In einem "sehr herausfordernden Marktumfeld", geprägt von Preis- und Werbedruck, hätten alle Geschäftsbereiche und Regionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...