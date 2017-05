SANTA CLARA, KALIFORNIEN --(Marketwired - 11. Mai 2017) - Auf der 5. China International Conference on Cloud Computing Technology and Applications (Cloud China 2017) erhielt Avaya den "Cloud China - 2016-2017 Annual Cloud Computing Excellent Solution Award" für seine CCaaS-Lösung (Contact Center as a Service).

Cloud China 2017 würdigt die Erfolge der Akteure in der Cloud-Industrie im Land, um einen neuen Markt für Cloud Computing in China und im Ausland zu schaffen und zu fördern sowie China beim Übergang in das "Internet+"-Zeitalter zu helfen. Die Veranstaltung wird vom Center for International Economic and Technological Cooperation des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China gesponsort. Die Award-Jury besteht aus Repräsentanten des Ministeriums für Industrie sowie anderer Behörden, einschließlich des National Information Expert Advisory Committee, der Chinese Academy of Sciences und der Chinese Academy of Engineering.

Laut eines Berichts der International Trade Administration soll der Cloud Computing-Markt in China jährlich um 40 Prozent anwachsen und bis 2020 ca. 20 Milliarden US-Dollar erreichen.

Im November 2016 starteten Avaya und UCloud, der größte unabhängige, öffentliche Cloud-Anbieter Chinas, die preisgekrönte "A Cloud", die es Kunden ermöglicht, Kontaktcenter-Lösungen schnell und kostengünstig in der Cloud bereitzustellen. Diese Lösung hilft Unternehmen, das Kundenerlebnis für Chinas "Internet+"-Zeitalter zu transformieren.

Während herkömmliche Kontaktcenter-Umgebungen hohe Vorlaufkosten verursachen und die Bereitstellung komplexer Strukturen erfordern, können die CCaaS-Lösungen schnell erstellt und bereitgestellt werden, um vorhandene Infrastrukturen zu verwalten und zu optimieren. Mit "A Cloud" können die Kunden ihre lokalen Kontaktcenter über private oder gemischte Cloud-Lösungen in die Cloud migrieren. Außerdem ist auch ein verwaltetes und mehrinstanzenfähiges Servicemodell verfügbar, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Mit der "A Cloud"-Lösung können Unternehmen ihre einmalige Investition um 87 Prozent und die fortlaufende Investition um 55 Prozent reduzieren sowie Zahlungen auf Basis eines Verbrauchsmodells vornehmen, beispielsweise pro Benutzer/Monat, um die Betriebs- und Verwaltungskosten wesentlich zu senken.

Avaya China hat neun Niederlassungen, zwei R&D-Center und beschäftigt mehr als 400 chinesische Technologieexperten. Das Unternehmen verfügt über eine umfassende Erfahrung im chinesischen Markt und arbeitet mit den größten Versorgungsunternehmen, beinahe allen Staatsbanken und 80 Prozent der größten Versicherungsgesellschaften des Landes zusammen.

Chen Wei, General Manager von Avaya Greater China:

"Wir fühlen uns geehrt und danken dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie sowie der Fachjury für diese strategische Auszeichnung. Unser Ziel ist, mit Chinas Technologieführern zusammenzuarbeiten, um Lösungen und Services zu entwickeln, die unser Land und seine Unternehmen in das "Internet+"-Zeitalter bringen. Im "Internet+"-Zeitalter werden Organisationen jeder Größe mit den Herausforderungen der digitalen Transformation konfrontiert. Der One-Stop-Cloud-Service, der von "A Cloud" bereitgestellt wird, ermöglicht Unternehmen, relevante Geschäfte schnell bereitzustellen, mit hochmodernen Kontaktcenter-Technologien Schritt zu halten und Marktgelegenheiten zu ergreifen. Wir hoffen, dass mehr Unternehmen dem offenen und funktionellen Ökosystem von Avaya beitreten, Vorteile auf der Cloud-Serviceplattform teilen sowie die Aktualisierung und Weiterentwicklung der gesamten Branche fördern."

Über Avaya

Avaya liefert missionskritische Echtzeit-Kommunikationsanwendungen für die wichtigsten Betriebe der Welt. Weltweit führend in der Bereitstellung von überlegenen Kommunikationsabläufen liefert Avaya das vollständigste Portfolio an Software und Dienstleistungen für Kontaktzentren und eine vereinheitlichte Kommunikation durch integrierte und sichere Netzwerke vor Ort, in der Cloud oder als Hybridmodell.

