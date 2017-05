ASM-Vertriebspartner werden E by Siplace und E by DEK bevorzugt als Linienlösung anbieten - auch weil Details wie ein gemeinsamer Linienmonitor die gute Integration zeigen und im Linienbetrieb zusätzliche Vorteile bieten. Bisher vorrangig im Highend-Segment der Elektronikfertigung erfolgreich, treibt ASM so die erfolgreiche Offensive in neue Marktsegmente voran. In den neun Monaten seit Verkaufsstart konnte der Hersteller bereits Distributoren in 32 Länder gewinnen. Fast 90 Prozent der aktuellen Anwender sind Neukunden, die ASM mit seinen Highend-Produkten bisher nicht erreichen konnte. Die neue Druckerplattform E-by-DEK wird auf der SMT Hybrid & Packaging erstmals in Europa vorgestellt - sowohl am eigenen Messestand als auch beim Distributor Smartrep.

"Leistungsstarke Lösungen mit hochwertigen Komponenten, die sofort neue Maßstäbe in ihrer Leistungsklasse und ihrem Marktsegment setzen - das ist unsere Strategie bei den Produkten der E-Line", kommentiert Andreas Brockt die Markteinführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...