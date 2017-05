FMW-Redaktion

Geht alles so weiter wie bisher? Geringe Handelsspanne beim Dax, ein paar Pünktchen rauf, ein paar Pünktchen runter, zwischen 12720 und 12790 Punkten? Immerhin bei den US-Indies gestern etwas Bewegung, vor allem bei Dow Jones, der kurzzeitig nach unten sackte, nachdem Boeing bekannt gegeben hatte, dass die Testflüge für die neuen 737-Modelle wegen technischer Probleme abgebrochen werden mussten. Aber am Ende des Handels war dann wieder alles wie bisher: die US-Indizes faktisch unverändert. Der S&P500 hat nun bei den Schlusskursen in den letzten zehn Handelstagen eine Handelsrange von 15 Punkten - weniger als 1%.

Nun nehmen die Warnungen vor dieser geringen Volatilität zu - gestern hat der "Bond-King" Jeff Gundlach gesagt, dass ein VIX unter 10 praktisch immer ein Kauf sei, mithin also die Vola bald ansteigen werde. US-Aktien, so Gundlach, seien zu teuer, ...

