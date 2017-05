Level 7 Global Holdings: Level 7 Global Holdings Corp. startet Verhandlungen über den Ankauf von Wandelschuldverschreibungen eines an der amerikanischen Börse gehandelten Unternehmen.

Miami, FL / 11. Mai 2017 / Level 7 Global Holdings Corp. startet Verhandlungen über den Ankauf von Wandelschuldverschreibungen eines an der amerikanischen Börse gehandelten Unternehmen.

Level 7 Global Holdings freut sich bekannt zu geben, mit einer an der amerikanischen Börse gehandelten Gesellschaft und deren Schuldnern in Verhandlungen getreten zu sein. Nach Abschluss der Verhandlungen wird Level 7 Global Holdings verschiedene Wandelschuldverschreibungen und die Verbindlichkeiten der amerikanischen Gesellschaft erwerben.

Der Erwerb solcher Verbindlichkeiten wird i.d.R. zu einem stark diskontierten Preis, im Verhältnis zu deren tatsächlichen Wert, vollzogen. Die Erfahrung der Level 7 Global Holdings soll ebenfalls dazu beitragen, dass sich die amerikanische Gesellschaft auf die wieder auf Zukunftsplanung sowie Umstrukturierung konzentrieren kann. Das Ergebnis der Umstrukturierung soll dazu führen, dass Management wesentlich zu stärken und entsprechend die Organisation im Unternehmens kurzfristig zu restrukturieren um zeitnah eine den Unternehmenswert zu maximieren.

Level 7's wesentliche Stärke ist es, potenzielle strategische Partner, einschließlich Kapitalgebern, spezialisiert auf "Dept" und Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens, zu identifizieren und als Kooperationspartner zu engagieren. Solche Partner oder Investoren sind limitiert auf akkreditierte Geldgeber, Private-Equity-Unternehmen und / oder Finanzinstitute. Gleichzeitig kann hier von Beratungsdienstleistungen für die Umstrukturierung sowie Rekapitalisierung partizipiert werden.

Level 7 Global Holdings Erfahrungen bei Fusionen und Übernahmen, sowie das umfangreiche Netzwerk von Partnern, wird die US-amerikanische Gesellschaft zu einer erfolgreichen, wachsenden Partnerschaft führen, welches sowohl den amerikanischen Aktionären des Unternehmens als auch dem Level 7 Portfolio einen Mehrwert verschafft.

Als Ergebnis der Implementierung der von Level 7 erarbeiteten strategischen Wachstumsplanung wird erwartet, das dass hier genannte US Unternehmen seinen substanziellen Wert enorm steigern kann. Level 7 ist bereits sehr erfolgreich dabei, Unternehmen aufzubauen und in gewinnbringende Gesellschaften zu verwandeln, welches einen Mehrwert für alle Beteiligten schafft.

Weitere Einzelheiten werden punktuell in Kürze bekannt gegeben.

Medienkontakt: Level 7 Global Holdings Corp. 250 NW 23RD Street Unit 201 Miami, Florida 33127 Telefon: +1-305-407-9619 E-Mail: media@l7holdings.com Website: www.l7holdings.com

Über die Level 7 Global Holdings Corp.: Die Level 7 Global Holdings Corp. ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in den USA. Als Holding und Private-Equity-Gesellschaft stellt Level 7 jungen, wie auch etablierten Unternehmen, Kapital und unsere Dienstleistungen zur Verfügung. Level 7 schafft und sichert Geschäftschancen durch Initiative und Know-How welches nicht nur auf den Finanzbereich beschränkt ist. Als aktiver Mitgesellschafter verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen und den Wert der Investments zu

steigern. Level 7 engagiert sich für Start-up-Unternehmen, die danach streben, in

schnell wachsende Märkte einzudringen, ist spezialisiert auf Frühphasenfinanzierung, Risikokapital sowie privates Eigenkapital. Über die oben erwähnte primäre Anlagestrategie hinaus beteiligt sich Level 7 außerdem am Erwerb von Anteilen bereits etablierter Unternehmen, die auf eine Historie mit Rentabilität, nachhaltigen Erträgen und positiven Cashflow zurückblicken können. Das Ziel der Portfoliostrategie ist es, dem Unternehmen auf dauerhafter Basis sowohl Raum für Wachstum und Ertragsströme, als auch Kapitalzuwachs zu bieten. Die an der Zertifikate Börse Frankfurt notierten Exchange Traded Instruments (ETI's) bieten Privaten wie auch Institutionellen Anlegern die Möglichkeit, indirekt in die Level 7 Global Holdings zu investieren um somit am angestrebten Gesamterfolg der Gesellschaft partizipieren zu können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.l7holdings.com

Haftungsausschluss: Dieses Dokument enthält auf die Zukunft ausgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Level 7 Global Holdings Corp. und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen geäußert oder impliziert werden. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse könnten erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen beschrieben werden, dies unter anderem infolge von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen sowie Änderungen der internationalen und nationalen Gesetze und Vorschriften, besonders in Bezug auf Steuergesetze und Vorschriften, sowie anderen Faktoren. Level 7 Global Holdings Corp. übernimmt keinerlei Verpflichtung, irgendwelche auf die Zukunft ausgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dieses Dokument dient ausschließlich informativen Zwecken und stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Angebot, Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Level 7 Global Holdings 7950 NW 53rd Street Suite 337 33166 Miami, Florida Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +1 305 407 9619 E-Mail: office.mia@l7holdings.com Internet: www.l7holdings.com

ISIN: MT0000951252, MT0000951351

WKN: A17TAW, A2BELD Börsen: Open Market in Frankfurt

